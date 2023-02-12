شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجبرك على إضافة الألياف لنظام طفلك الغذائى.. أبرزها تنظيم الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألياف من العناصر الغذائية التي تغذي وتساعد على نمو الطفل وتطوره، وتساعدهم على الشعور بالشبع لفترة أطول، والتحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل الكوليسترول، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وفقًا لمجلة صحة الأطفال، وموقع "medicalxpress".

أوضحت الدكتور ستيفاني دي فيجليا بيك أستاذ التغذية في المركز الطبي للأطفال في نيويورك بأمريكا، أن الأطفال الذين يتناولون الألياف نرى تحسينات في إدارة الأمراض مثل مرض السكري مع انخفاض في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات عندما يكون تناول الألياف كافيًا، ويتضح تحسن الرضا والشبع من الطعام الذي نستهلكه عندما يحتوي على المزيد من الألياف، وهذا يؤثر في النهاية على إدارة الوزن.

ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الأمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من الألياف في نظامهم الغذائي، و وجدت دراسة حديثة في مجلة BMC Pediatrics أن القليل من الأطفال الصغار يحصلون على الكمية الموصى بها من الألياف في نظامهم الغذائي، و يميل أولئك الذين حصلوا على المزيد من الألياف إلى تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات وزبدة الجوز والبقوليات، إلى جانب عدد أقل من الدهون.

وأشارت دي فيجليا بيك إلى أن الألياف غالبًا ما يساء فهمها، ونادرًا ما تكون مكونًا غذائيًا يراوغ الكثيرين، وهذا ينطبق بشكل خاص على شباب اليوم الذين يأكلون المزيد من الأطعمة المصنعة والمعالجة بإفراط مقارنة بأجيال الماضي.

وقالت إن الأطعمة يتم تجريدها من أليافها الغذائية الطبيعية حيث يتم تحويلها إلى عناصر معبأة بمكونات لا حصر لها، مجتمعة لتصنيع نسخ ملائمة ومُعالجة من الأطعمة التي كانت عليها من قبل.

وتحتوي العديد من العناصر الغنية بالألياف على البريبايوتكس التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء، ما يسهل الشراكة الفائزة كمكونات نباتية غير قابلة للهضم من الألياف الغذائية، مثل الإينولين وجذر الهندباء والنشا المقاوم، وتوفر مصدرًا للوقود لشبكة وفيرة ومهمة للغاية من البكتيريا والكائنات الحية التي تعدل الصحة وتؤثر على مخاطر المرض وتعزز الرفاهية".

وقالت إن فوائد الميكروبيوم هذه مهمة لجميع الأعمار وليس من السابق لأوانه البدء في تناول المزيد من الألياف.

كم يحتاج الأطفال من الألياف؟

-يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 3 سنوات إلى حوالي 14 جرامًا من الألياف يوميًا.

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات يحتاجون إلى حوالي 16-20 جرامًا.

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا يحتاجون إلى حوالي 22-25 جرامًا.

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا يحتاجون إلى حوالي 25-31 جرامًا.

قال دي فيجليا بيك إنه قد يكون من الصعب معرفة كمية الألياف الموجودة في الأطعمة من خلال قراءة ملصق العبوة.

ما هي الأطعمة الغنية بالألياف للأطفال؟

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف للأطفال الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

هناك الكثير من الألياف في الحبوب مثل دقيق الشوفان والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والفشار المطهو ​​بالهواء. تشمل البقوليات الغنية بالألياف الفاصوليا والعدس والفاصوليا السوداء. يعتبر Edamame (فول الصويا) واللوز أيضًا من العناصر الغنية بالألياف ، وفقًا لـ CHOC.

تشمل الخضراوات الغنية بالألياف البروكلي والأفوكادو والجيكاما. الفواكه مثل التوت والعليق والكمثرى والبرتقال والموز والتفاح غنية أيضًا بالألياف.