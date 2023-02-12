شكرا لقرائتكم خبر عن توابل وأعشاب يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى اليومى للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك العديد من الأعشاب والتوابل مجموعة متنوعة من المزايا الصحية المحتملة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مضادات للالتهابات والمعززات المعرفية، وبعضها قد يساعد في مكافحة السرطان، على سبيل المثال لا الحصر ومن الأمثلة على ذلك الكركم والنعناع والزنجبيل والعديد من الأعشاب والتوابل.



يمكن أن تضمن إضافة هذه التوابل المغذية والنكهة إلى نظامك الغذائي زيادة تناولك للعناصر الغذائية الصحية دون زيادة في استهلاك السعرات الحرارية نظرًا لصغر حجمها..وإليك أفضل التوابل لإضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أضف هذه البهارات السبعة إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحتك العامة:

الحبهان الحبهان من التوابل التي لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، كثيرًا ما يستخدم الناس، يمكن استخدام الحبهان لعلاج عدد من الأمراض، وفقًا للبحث وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، والصداع، والصرع، والمغص، والإسهال، وعسر الهضم، والقيء. للزيوت الطيارة الموجودة في بذور الحبهان خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للتشنج.

القرنفليمكن أن يوفر استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لتتبيل طعامك المذاق مع إضافة الألياف والفيتامينات والمعادن، يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية وفقًا للبحث ، يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تمنع نمو البكتيريا والميكروبات الأخرى.

الكركمالكركمين هو أهم مكونات الكركم الطبية المفيدة، الكركمين هو أحد مضادات الأكسدة القوية بشكل مذهل الذي يساعد في الوقاية من الأضرار المؤكسدة ويزيد من إنزيمات الجسم الطبيعية المضادة للأكسدة، هذا مهم لأنه يُعتقد أن الضرر التأكسدي هو أحد الآليات الأساسية الكامنة وراء الشيخوخة وعدد من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن مقارنتها بخصائص بعض الأدوية المضادة للالتهابات.

القرفةتعمل القرفة على تحسين صحتك بعدة طرق. وخاصة التمثيل الغذائي الخاص بك ، أظهرت الدراسات أن القرفة تحسن تنظيم نسبة السكر في الدم والتمثيل الغذائي في الجسم عن طريق العمل بشكل مشابه للأنسولين، يشجع محتوى القرفة العالي من الألياف الإحساس بالشبع والامتلاء ، مما يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

بذور الحلبةالحلبة لها فوائد إيجابية على مستويات السكر في الدم ، على الرغم من أن البحث عن آثارها على مستويات هرمون التستوستيرون لا يزال ملتبسًا،تحتوي على البروتين النباتي 4-هيدروكسي إيزولوسين ، الذي يساعد على تحسين أداء الأنسولين.

أوريجانويتم تضمين العديد من المعادن، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمنجنيز والألياف والفيتامينات K و E ، في هذه الأوراق الصغيرة ولكنها قوية. والأوريجانو يحتوي على كمية هائلة من مضادات الأكسدة، إن الأخبار السارة لقلبك تتجاوز كل ذلك، تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من أضرار الجذور الحرة ، وتمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فإن المغذيات النباتية الموجودة في الأوريجانو تساعد في مكافحة الالتهابات. الكمونتفيد الدراسات في إدارة الإجهاد والكوليسترول والوزن، كما أن لديها إمكانات قوية لمضادات الأكسدة، الكمون هو مضاد لمرض السكر، حسب البحث.