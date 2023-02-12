شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لنظامك الغذائى لتحسين الهضم منها بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملية الهضم هي مرآة لعاداتك الغذائية، غالبية البكتيريا الموجودة في أمعائك، والمعروفة باسم ميكروبيوم الأمعاء (أو ميكروبيوتا)، هي ميكروبات من أجل صحتك، من الضروري الحفاظ على العلاقة بين نظامك الغذائي والبكتيريا، تعتبر الأطعمة كثيفة العناصر الغذائية مفيدة لصحتك، إليك بعض الأطعمة المغذية التي ستساعد في تعزيز صحة أمعائك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





إليك 7 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي لتحسين صحة الأمعاء 1. الثومالثوم عنصر مهم جدًا في الطبخ في معظم المطابخ ، فهو يحتوي على نسبة عالية من الأليسين والسيلينيوم والفوسفور والكالسيوم والزنك والكروم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات C و B المركب. للثوم خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ينظف الثوم الكبد والصفراء ، ويحسن وظائف المناعة ، ويخفض نسبة الكوليسترول الضار ، ويقتل الطفيليات في الأمعاء ، ويعالج SIBO ، ويزيل السموم من الجسم.





2. الخضروات الورقية الخضراءبالإضافة إلى كونها غنية بفيتامين C ،K ،B، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، والحديد، واليود، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكبريت، والكلوروفيل، فإن الخضراوات الورقية لها أيضًا تأثير بريبيوتيك قوي، بالإضافة إلى كونها طعامًا مضادًا للالتهابات، يمكن للخضروات الورقية أن تخفف من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض القولون العصبي ومرض كرون.

3. الليمونيحتوي الليمون على نسبة عالية من ألياف البكتين وفيتامين ج والبوتاسيوم والكالسيوم والكالسيوم. الليمون هو منظف طبيعي رائع للجسم كله ويساعد نظام المناعة الصحي، يعتبر كوب الماء الدافئ مع بعض عصير الليمون الطريقة المثلى لبدء اليوم، وهو يدعم حركات الأمعاء الطبيعية ، هذه الفاكهة الحمضية متعددة الاستخدامات ويمكن دمجها في نظامك الغذائي بعدة طرق.





4. الحبوب الكاملةلآلاف السنين، كانت الحبوب الكاملة عنصرًا أساسيًا في وجباتنا الغذائية، يجب عليك تضمين الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي المعتاد إذا كنت تريد أن يعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، تكثر الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة الأخرى في الحبوب الكاملة، ألياف الحبوب مفيدة للأمعاء لأنها تعمل كمواد حيوية تغذي البكتيريا المعوية الصحية ، تساعد الحبوب الكاملة أيضًا في منع الإمساك.

5. بذور الشياالألياف الغذائية وفيرة في بذور الشيا، تولد بذور الشيا مادة شبيهة بالهلام في المعدة بعد تناولها والتي تعمل بمثابة مادة حيوية، يشجع على تطوير النباتات البكتيرية المفيدة في الأمعاء،بالإضافة إلى ذلك ، تساعد أليافها في إزالة الإمساك، هذه البذور الصغيرة أيضًا متعددة الاستخدامات ويمكن دمجها بسهولة في مجموعة متنوعة من الأطباق.

6. الجوافةقد تساعد هشاشة هذه الفاكهة ونكهتها الحامضة في حل مشاكل المعدة، أفضل مصدر للألياف والفيتامينات هو الجوافة، إنه مفيد جدًا لصحة الأمعاء، تعتبر بذور الجوافة أيضًا ملينًا قويًا ، مما يسهل حركة الأمعاء.

7. الزباديالزبادي هو أحد أكثر الأطعمة الصحية للأمعاء، الزبادي مصنوع من الحليب المخمر ، مما يساعد على تعزيز الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يعتبر الزبادي خيارًا صحيًا للإفطار ، ومذاقه رائع عند دمجه مع الفاكهة.