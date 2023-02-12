شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة لأمراض القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن الشباب الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجاءت هذه النتائج بعد أن حلل الباحثون بيانات أكثر من نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتؤكد النتائج أيضًا على الأدلة المتزايدة على أن العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب يمكن أن تبدأ في مرحلة البلوغ المبكرة.

وقال جاريما شارما، أستاذ الطب المساعد في جامعة جونز هوبكنز وكبير مؤلفي الدراسة: "عندما تكون متوترًا أو قلقًا أو مكتئبًا، قد تشعر بالإرهاق ويرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم".

وأضاف أنه من الشائع أيضًا أن الشعور بالإحباط يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خيارات نمط حياة سيئة مثل التدخين وقلة النوم وعدم ممارسة النشاط البدني - كل الأشياء التي تؤثر سلبًا على قلبك".

درس الباحثون بيانات من 593616 بالغًا في نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية - وهو مسح تمثيلي على المستوى الوطني تم الإبلاغ عنه ذاتيًا تم إجراؤه بين عامي 2017 و2020، كم عدد الأيام التي عانوا فيها من تدهور الصحة العقلية في الشهر الماضي، وما إذا كانوا قد عانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ألم في الصدر، وإذا كان لديهم أي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا ذاتيًا عن الشعور بالإحباط لعدة أيام لديهم ارتباط أقوى بأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف صحة القلب.



المشاركون الذين أبلغوا عن 13 يومًا من أيام الصحة العقلية السيئة لديهم احتمالات أعلى بـ 1.5 مرة للإصابة بأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن عدم وجود أيام صحية عقلية سيئة في الشهر الماضي.

من الجدير بالذكر أنه من المهم الاهتمام بصحتك العقلية والقلب على حد سواء العلاقة بين الاكتئاب وأمراض القلب هي طريق ذو اتجاهين يزيد الاكتئاب من خطر إصابتك بأمراض القلب، ويعاني المصابون بأمراض القلب من الاكتئاب.