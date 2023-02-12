شكرا لقرائتكم خبر عن الباحثون يتوصلون لسبب وفاة للرجال أكثر من النساء بعد إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الأشهر الأولى لوباء كورونا، لاحظ المراقبون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة من الفيروس مع زيادة معدلات الوفيات، وتوصل أحد العلماء في مركز Hackensack Meridian للاكتشاف والابتكار إلى نتائج جديدة قد تجيب عن السبب، وذلك وفقًا لموقع “medicalxpress-”.

وتشير الدراسة المنشورة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن أداء الذكور أسوأ من الإناث المصابات بالمرض لأن الفيروس يهاجم بسهولة الأنسجة الدهنية للإناث بدلاً من أنسجة الرئة.

وتشير البيانات إلى أن الأنسجة الدهنية في إناث الفئران قد تكون بمثابة حوض خزان لـ كورونا، وبالتالي تحمي الرئتين من حمولة فيروسية أكبر، ما يمنع تلف الرئة بسبب الخلايا المناعية المتسللة والسيتوكينات النشطة المؤيدة للالتهابات.

وأظهرت نماذج الفئران في Nagajyothi Lab التي تحاكي جهاز المناعة البشري، أن الإناث يفقدن المزيد من الدهون مقارنة بالذكور عند الإصابة بكورونا، و كان لدى الذكور المزيد من الفيروسات في رئتيهم، بينما أظهرت الإناث المزيد من الفيروسات في أنسجتها الدهنية، والنظرية هي أن الأنسجة الدهنية في الإناث قد تكون بمثابة "حوض" أو "خزان" للفيروس.

وتأتي الورقة البحثية الأخيرة في أعقاب منشور صدر العام الماضي في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine أظهرت أن الفيروس تسلل إلى رئتي الذكور بسهولة أكبر بكثير مما فعل عند الإناث، و تذهب الورقة الأخيرة إلى أبعد من ذلك ، حيث تظهر وجود علاقة عكسية بين الأحمال الفيروسية في الرئتين والأنسجة الدهنية ، وتختلف بين الذكور والإناث.

ووجدوا أن عدوى كورونا تغير الإشارات المناعية وموت الخلايا بشكل مختلف في الفئران الذكور والإناث المصابة بالفيروس، وخلصوا إلى أن "هذه البيانات قد تساعد في تفسير زيادة قابلية الإصابة بـ COVID-19 لدى الذكور مقارنة بالإناث".