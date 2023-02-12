شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب هتخليك تضيف العسل لنظامك الغذائى منها تحسين الذاكرة وتجديد البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العسل من أكثر المواد الغذائية التي يقدرها الناس، إنه مادة طبيعية ينتجها نحل العسل، من رحيق النباتات المزهرة، المنتج الوحيد المشتق من الحشرات الطبيعي والذي له استخدامات محتملة في الصناعة ومستحضرات التجميل والطب والتغذية هو العسل، قد يكون العسل مفيدًا لعدد من الأمراض، بما في ذلك الربو، والتهاب الحلق، واضطرابات العين، والفواق، والسل، والخمول، والدوخة، والتهاب الكبد، والإمساك، إليك بعض الفوائد الشائعة لإدخال العسل في النظام الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

6 أسباب تدفعك لإضافة العسل إلى نظامك الغذائي 1. غني بمضادات الأكسدةالفلافونويد والأحماض الفينولية ليست سوى عدد قليل من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة الموجودة في العسل الطازج غير المسخن عالي الجودة والذي خضع لأدنى حد من المعالجة، غالبًا ما يوجد المزيد من مضادات الأكسدة في الأنواع الداكنة أكثر من الأنواع الفاتحة، يتم تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية ، التي يمكن أن تتراكم في جسمك وتضر بالخلايا ، بواسطة مضادات الأكسدة. يمكن أن تتفاقم جميع الحالات ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة بسبب هذه الإصابة.

2. يقوي المناعةللعسل خصائص علاجية مختلفة تساعد بشكل طبيعي في علاج التهاب الحلق، تساعد مضادات الأكسدة وخصائص مكافحة البكتيريا في مكافحة الأمراض التي تسببها الفطريات والبكتيريا والفيروسات، يعتبر العسل من أفضل الأطعمة لزيادة المناعة لأنه وفقًا للأطباء والخبراء ، يحتوي عسل الحنطة السوداء على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة. عند تناول العسل بانتظام، قد يساعد في تعزيز المناعة بمرور الوقت.

3. جيد للبشرةنظرًا لخصائصه الترطيب والتغذية، فإن استخدام العسل على البشرة مفيد بشكل خاص، أفضل مرطب طبيعي ، خاصة للبشرة الجافة، هو العسل، وهو سهل الاستخدام أيضًا، يساعد العسل الخام على ترطيب البشرة الجافة بالإضافة إلى تنظيف المسام المسدودة في فصل الشتاء ، يساعد أيضًا في التئام الشفاه المتشققة، تحظى أقنعة العسل بشعبية كبيرة لتلوين لون البشرة، يفيد في علاج الجروح والكدمات والجروح والحروق وغيرها من الالتهابات لأنه مطهر طبيعي أيضًا.

4. يقي من أمراض اللثةتساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا والشفاء في علاج الجروح وشفائها. التهاب اللثة ، والنزيف ، والبلاك ليست سوى عدد قليل من أمراض الأسنان واللثة التي يمكن تقليلها بشكل كبير باستخدام العسل بانتظام، من المعروف أن العسل يطلق بيروكسيد الهيدروجين المطهر ، والذي يعمل كعامل مضاد للميكروبات لوقف نمو البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وضع العسل مباشرة على اللثة المصابة يخفف الآلام والالتهابات وأمراض اللثة الأخرى.

5. صحة القلبقد يساعد العسل أيضًا في الوقاية من أمراض القلب، وفقًا لدراسة ، قد يساعد العسل في تنظيم ضربات القلب ، وخفض ضغط الدم، وزيادة مستويات الدهون في الدم ، ومنع موت الخلايا الجيدة ، وكل ذلك يمكن أن يعزز صحة ووظيفة قلبك.





6. يحسن الذاكرةمن الفوائد الصحية العديدة للعسل، أنه يحسن الذاكرة والانتباه، لا يستطيع العسل تحسين الذاكرة ووظائف المخ فحسب، بل إنه يحسن صحتك العامة أيضًا، يساعد تناول العسل على تقليل الإجهاد الأيضي وتهدئة وتهدئة الدماغ، ما يحسن الذاكرة بمرور الوقت، تساعد الخصائص العلاجية والمضادة للالتهابات في العسل في زيادة نظام الكوليني وتدفق الدم وخلايا تآكل الذاكرة في الدماغ.