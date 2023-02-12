شكرا لقرائتكم خبر عن إليك أفضل 10 نصائح لحماية الأسنان وتجنب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث أن صحة الفم السيئة يمكن أن تساهم في بعض مشاكل القلب مثل التهاب الشغاف المعدي ومشاكل الرئة والعديد من المشاكل الأخرى، هناك الكثير من الأدلة التي تثبت وجود علاقة مباشرة بين مرض السكري وأمراض اللثة، وأن كلا المرضين يؤثر على بعضهما البعض، يؤدي الافتقار إلى العناية المناسبة بالفم أيضًا إلى تسوس الأسنان والالتهابات، ما يؤثر بدوره على حياة الفرد اليومية، ويساعد الحفاظ على صحة الفم في الحفاظ على احتمالية الإصابة بالعدوى، وبالتالي المساهمة في نمط حياة أكثر صحة، وإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الفم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





بعض النصائح الأساسية للحفاظ على صحة الفم هي:1. زيارة طبيب الأسنان كل 6-8 أشهر ومواكبة المواعيد.

2. الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والحفاظ على نظام غذائي صحى، استخدم الفرشاة والخيط مرتين يوميًا على الأقل ولا تنس تنظيف لسانك.

3. استخدام الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة ومعجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد مفيدان جدًا في الحفاظ على نظافة الأسنان وتعزيز بيئة الفم الخالية من التسوس، استبدل فرشاة أسنانك كل 3 أشهر.

4. من المهم أن تتذكر أن الكمية الزائدة من معجون الأسنان لن تنظف فمك بشكل أفضل ، فقط كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان كافية.

5. اشطف فمك بعد كل وجبة، لا تدع بقايا طعامك تبقى في أسنانك طالما أنها تعمل كركيزة للبكتيريا في فمك والتي بدورها تنتج حامضًا يساهم في تعفن أسنانك.

6. الامتناع عن تعاطي التبغ بأي شكل من الأشكال سواء كانت سجائر أو تبغ يمكن مضغه.

7. احتفظ بالأشياء المدببة بعيدًا عن لثتك وأسنانك ولا تثق إلا بأخصائي متى احتجت إلى أي إجراء للأسنان حتى لو كان التنظيف.

8. النظام الغذائي الصحي أمر بالغ الأهمية في صحة الأسنان ، وهناك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها عندما تفكر في تحسين صحة فمك، تفضل الفواكه والخضروات المقرمشة لأنها لا تترك كمية كبيرة من المخلفات في أسنانك وتمضغ طعامك إلى أقصى حد.

9. يمكن أيضًا استخدام غسول الفم لإزالة أي بقايا طعام من الفم.

10. من الضروري أن تفهم نوع فرشاة الأسنان التي تشتريها وأن تقرأ عنها بعناية على العبوة قبل أن تقرر شرائها أو أن التحول إلى فرشاة أسنان كهربائية يمكن أن يكون استثمارًا لمرة واحدة على المدى الطويل من أجل نظافة أفضل.