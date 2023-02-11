شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض 5 أنواع من السرطانات الصامتة.. منها سرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تظهر معظم السرطانات أعراضًا في مراحلها المبكرة، وحتى إذا ظهرت، فمن السهل الخلط بينها وبين حالات حميدة أخرى، يمكن أن يكون التشخيص والعلاج المتأخران مهددين للحياة، ولهذا السبب فإن السرطانات "الصامتة" أكثر أشكال السرطان خطورة، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من السرطانات الصامتة وأعراضها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أنواع من السرطانات الصامتة وأعراضها سرطان البنكرياسسرطان البنكرياس يحدث عندما تنمو الخلايا الموجودة في البنكرياس بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتستمر لتشكيل كتلة تسمى أيضًا الورم.

يتم اكتشاف معظم حالات سرطان البنكرياس لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

ويمكن لعوامل مثل التدخين ومرض السكري والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس أن تؤثر على خطر إصابتك بالمرض.



الاكتشاف المبكر هو المفتاح، ولهذا لا تتجاهل الأعراض المذكورة أدناه: - الشعور أو المرض - فقدان الوزن غير المبرر - آلام البطن - اصفرار العينين والجلد (اليرقان) - تراكم السوائل في البطن - الاستسقاء- البول الملون - التعب

سرطان الكبد

يمكن أن يكون هناك عدة أنواع من السرطان يمكن أن تتكون في الكبد ، وأكثرها شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية. يبدأ هذا النوع من السرطان في النوع الرئيسي من خلايا الكبد المسماة خلايا الكبد.

وفقًا لمايو كلينك ، تشمل الأعراض: - فقدان الوزن دون محاولة - فقدان الشهية - ألم في الجزء العلوي من البطن - غثيان وقيء - ضعف عام وإرهاق - تورم في البطن - تلون أصفر في الجلد وبياض عينيك (اليرقان) - براز أبيض

سرطان عنق الرحم

يحدث سرطان عنق الرحم في خلايا عنق الرحم. تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا مرتبطة بالعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة (HPV). عادة ، لا يسبب سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة أي علامات أو أعراض ، ولكن قد يبدأ تدريجياً في إظهار الأعراض مثل: - نزيف مهبلي، بين فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث - إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون ثقيلة وذات رائحة كريهة.

سرطان المبيضسرطان المبيض يحدث عندما تبدأ الخلايا في النمو دون حسيب ولا رقيب وتؤدي إلى كتلة في العضو التناسلي. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، يحتل سرطان المبيض المرتبة الخامسة في وفيات السرطان بين النساء ، ولهذا من المهم تشخيصه في الوقت المناسب وبدء العلاج. فيما يلي الأعراض التي يجب ملاحظتها: - ألم في البطن أو انتفاخ أو تورم - كثرة التبول - تغيرات في عادات الأمعاء - عدم الراحة في منطقة الحوض - فقدان الوزن غير المبرر سرطان القولونسرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة يتطور عادةً من "كتل" صغيرة حميدة من الخلايا تسمى الاورام الحميدة التي تنمو في القولون. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تصبح سرطان القولون. لذلك يلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في الحد من المخاطر. تشمل الأعراض: - تغير في عادات الأمعاء ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك - وجود دم في البراز - انزعاج أو ألم مستمر في البطن - الشعور بعدم إفراغ أمعائك بالكامل - ضعف أو إرهاق - فقدان الوزن غير المبرر.