شكرا لقرائتكم خبر عن عدم التحكم فى مرض السكر يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن اعتبار مرض السكري طويل الأمد أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، حيث يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة من 1.5 إلى ضعفين، وتشمل بعض عوامل الخطر الأخرى للإصابة بسرطان البنكرياس التدخين والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس والسمنة وبعض المتلازمات الوراثية، فى هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين مرض السكر وسرطان البنكرياس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن اعتبار خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكري لأكثر من خمس سنوات أعلى من المتوسط إلى حد ما.



الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 (الشكل الأكثر شيوعًا) هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد أو البنكرياس بمقدار الضعف.



ومع ذلك ، هناك احتمال بنسبة 1٪ للإصابة بسرطان البنكرياس في غضون ثلاث سنوات بعد تلقي تشخيص مرض السكري للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأول مرة بعد سن الخمسين وقد يتسبب مرض السكري في هذه الحالة في حدوث ورم في البنكرياس.

مقاومة الأنسولين قد تزيد من المخاطريُعتقد أن الهرمون الأساسي الذي يولده البنكرياس والذي يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، وهو الأنسولين ، يجعل الخلايا في الجسم أكثر مقاومة للتلف الناتج عن سرطان البنكرياس.

تنتج الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس المزيد من الأنسولين لمكافحة مقاومة الأنسولين في الاضطرابات الأخرى المقاومة للأنسولين (مثل السمنة)".



الأورام يمكن أن تسبب المزيد من المشاكل:



يمنع سرطان البنكرياس خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين من الاستجابة لمقاومة الأنسولين كما ينبغي. يحدث مرض السكري نتيجة لذلك.



والجدير بالذكر أن مرض السكري ليس عرضًا ولا عامل خطر للإصابة بأورام الغدد الصم العصبية في البنكرياس (PNETs)، على الرغم من حقيقة أن هذه الأورام تتطور من الخلايا المنتجة للهرمون في البنكرياس.

لا تستخف بتشخيص السكري الجديد:



لا يزال مرض السكري أكثر انتشارًا من سرطان البنكرياس، على الرغم من حقيقة أن التشخيص الجديد لمرض السكري قد يكون علامة مبكرة على سرطان البنكرياس ويوفر فرصة للتدخل المبكر.



يمكن أن يُظهر كل من مرض السكري وسرطان البنكرياس أعراضًا ضبابية يمكن أن يتجاهلها الأطباء والمرضى بسهولة، ولكن غالبًا ما تكون كلتا الحالتين أكثر قابلية للسيطرة إذا تم تحديدهما ومعالجتهما في وقت مبكر.