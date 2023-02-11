شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض متلازمة التعب المزمن وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة التعب المزمن والمعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ هي مرض معقد يمكن أن يستمر التعب الشديد الناجم عن هذه الحالة لفترة طويلة جدًا، في هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة التعب المزمن وأسبابها، بحسب موقع "Health". ما هى العلامات الشائعة لمتلازمة التعب المزمن؟تتفاقم أعراض متلازمة التعب المزمن مع المجهود البدني أو العقلي الذي لا يمكن تحسينه بالراحة الأهم من ذلك أن الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر ويمكن أن تتغير من يوم لآخر.

بالإضافة إلى التعب، قد تشمل الأعراض ما يلي:



-الإرهاق الشديد

-انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم

-مشاكل في الذاكرة أو مهارات التفكير

-الشعور بعدم الراحة في الليل

-الدوخة

-آلام العضلات أو المفاصل

-قلة النوم الجيد

-ألم عضلي

-صداع متكرر

-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

ما هى أسباب متلازمة التعب المزمن؟إن سبب متلازمة التعب المزمن لا يزال مجهولاً ومع ذلك، يمكن أن تتضمن مجموعة من العوامل ما يلي:

1. الوراثة: يبدو أن متلازمة التعب المزمن تسري في بعض العائلات لذلك ، قد يولد بعض الأشخاص ولديهم احتمال أكبر للإصابة بهذا الاضطراب في حياتهم إذا كان أي شخص في الأسرة يتعامل معه أو لديه تاريخ من الإصابة به.

2. الالتهابات: يصاب بعض الأشخاص بأعراض متلازمة التعب المزمن بعد التحسن من عدوى فيروسية أو بكتيرية. يحدث هذا لأن هذه العدوى تقلل بشدة من مستويات الطاقة لديك وتؤثر في مناعتك هذا يمكن أن يؤدي إلى متلازمة التعب المزمن.



3. الصدمة الجسدية أو العاطفية: أفاد بعض الناس أنهم تعرضوا لإصابة أو عملية جراحية قبل وقت قصير من ظهور أعراض متلازمة التعب المزمن لديهم. بصرف النظر عن الصدمة الجسدية ، فإن الإجهاد العاطفي هو أيضًا أحد الأسباب المهمة لذلك.



4. مشاكل في استخدام الطاقة: يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الضعف والإرهاق من صعوبة في تحويل وقود الجسم ، وخاصة السكريات والدهون ، إلى طاقة. بمرور الوقت ، قد يزيد ذلك من احتمالية حدوث المساحات الصديقة للأطفال.



5. التشوهات الهرمونية: قد يكون السبب الرئيسي للإرهاق هو التغير في مستويات الهرمونات.

يمكن إلقاء اللوم على نظامك الغذائي غير الصحي، والتوتر، ومشاكل القلب، وزيادة الوزن أو فقدانه غير المبرر ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، بسبب اختلال التوازن الهرموني.



يجب أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من أي أو بعض أعراض متلازمة التعب المزمن لفترة طويلة من الزمن.

كيف يتم علاج متلازمة التعب المزمن؟يمكن لطبيبك أن يقرر كيفية علاج متلازمة التعب المزمن بناءً على أعراضك ومع ذلك قد يشمل مسار العمل المعتاد ما يلي:

-الأدوية.

-المكملات الغذائية

-ممارسة التمارين الرياضية

-تقنيات إدارة الإجهاد