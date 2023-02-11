طهران تطلق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

أعلنت باريس، أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه أطلق سراحها من سجن إيفين في طهران، لكن لم تتضح بعد شروط الإفراج عنها.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "من الضروري أن تستعيد السيدة فاريبا عادلخاه حرياتها بالكامل، بما في ذلك العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك".

فاريبا عادلخاه باحثة في جامعة "ساينس بو" في باريس، وواحدة من 7 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، وهو ملف تسبب في تدهور العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الأخيرة.عتقلتها السلطات الإيرانية عام 2019 خلال زيارة لإيران، وفي 2020 حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

نقلت إلى الإقامة الجبرية في وقت لاحق، لكنها عادت إلى السجن في يناير.ونفت عادلخاه الاتهامات التي وصفتها فرنسا بأنها "ذات دوافع سياسية"، ودعت باريس مرارًا إلى إطلاق سراحها.وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري من دون شروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران.وكانت إيران أفرجت عن عدد من الناشطات والصحفيات البارزات من سجن إيفين، حسبما أفاد ناشطون.

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