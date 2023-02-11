شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الغدة الدرقية.. إليك 4 نصائح سهلة لوقت النوم منها تناول الكاجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الغدة الدرقية وظائف التمثيل الغذائي في الجسم، وفرز هرمونات الغدة الدرقية، التي تتحكم في مجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية وتضمن استمرار الصحة الجيدة، يمكن أن تنشأ العديد من المشكلات عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة أو مفرطة النشاط، يعد الطعام الذي نتناوله من أفضل الاستراتيجيات لضمان عمل الغدة الدرقية في أفضل حالاتها، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية العديدة الموجودة في وجباتنا الغذائية اليومية غدتنا الدرقية في الحفاظ على توازنها أو في تحقيق ذلك، إذا لم تكن تعمل بشكل جيد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وقالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن هناك نصائح روتينية لوقت النوم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، يمكن أن يعيد جودة نومك ويحدث فرقًا كبيرًا في صحة الغدة الدرقية، وإليك بعض النصائح الروتينية لوقت النوم التي تشاركها أخصائية التغذية:



كاجو منقوعيحتوي الكاجو على معدن السيلينيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في ضمان وظيفة الغدة الدرقية المناسبة ، وتنظيم مستويات الغدة الدرقية، وحماية أنسجة الغدة الدرقية من الإجهاد التأكسدي.

ملعقة صغيرة من بذور الشيا (منقوعة)تعد بذور الشيا مصدرًا غنيًا للأوميجا 3، الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الالتهاب في الغدة الدرقية المرتبطة بحالات مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو التهاب الغدة الدرقية DeQuervain أو أشكال أخرى من التهاب الغدة الدرقية.ملعقة كبيرة بذور قرع العسل المحمصتعد بذور قرع العسل مصدرًا غنيًا للزنك ، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الغدة الدرقية وهو ضروري لتخليق هرمونات الغدة الدرقية، بذور القرع هي مصدر طبيعي للتربتوفان، وهو حمض أميني يعزز النوم يمكن أن يؤثر الزنك والنحاس والسيلينيوم في بذور القرع أيضًا على مدة النوم وجودته.

قطع جوز الهنديحتوي جوز الهند على مستويات عالية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي تزيد من التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ، مما قد يساهم في تحسين صحة الغدة الدرقية.