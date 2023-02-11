كيف أنحف في أسبوع 5 كيلو؟

بيروت - نادين محمد - تسعى عدد من السيدات إلى التخلص من الوزن الزائد بسرعة، ومنهن من لا تستطيع ممارسة التمارين الرياضة بانتظام. وحدها الحميات السريعة تساعد للحصول على النتيجة المرضية للحصول على جسم مثالي.

اعتمدي هذا الرجيم لخسارة 5 كيلو بسرعة وحرق الدهون المتراكمة في جسمك، كما اعتمدي يعض النصائح التي تساعدك على فقدان الوزن.



- سجل نظام الحياة الخاص بك يوميًا: إنّ كتابة حجم الوجبات التي تأكلها يوميًا يساعد في الحصول على نتائج أفضل.

-اشرب كمية كافية من السوائل: إذ يمكن أن يساعد شرب السوائل قبل الوجبة، سواء كان الحساء أو الماء على استهلاك أقل من 22% من السعرات الحرارية في الوجبة.

-تناول الطعام ببطء: إذ يميل الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء إلى تناول كميات أقلّ ويشعرون بالشبع أكثر من الذين يتناولون بسرعة وقد يساعد تناولك للطعام ببطء على تقليل السعرات الحرارية دون الشعور بالجوع. احصل على قسط كاف من النوم: تُشير الأبحاث إلى أن قلة النوم يمكن أن تزيد من الجوع والشهية بنسبة تصل إلى 24 ٪. حاول التقليل من التوتر: إنّ وجود مستويات عالية من التوتر يزيد من مستويات الكورتيزول في جسمك، ممّا يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

رجيم لخسارة 5 كيلو في أسبوع

اليوم الاول :

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الافطار

كوب من الزبادي قليل الدسم، وبيضة مسلوقة، وبعض من الفاكهة المتنوعة.

الغداء

أربع ملاعق من الأرز، ثلات ملاعق من الخضار المسلوق، وربع رغيف من الخبز الأسود المصنوع من الردة.

العشاء

كوب من الزبادي منزوع الدسم، وقطعة من الفاكهة وكوب من العصير خالي من السكر.

اليكي المزيد عن طريقة رجيم سريع وسهل لإنقاص الوزن

اليوم الثاني :

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الافطار

بيضة مسلوقة كوب من الزبادي، قطعة من الفواكه.

الغداء

قطعة من الفراخ المسلوق أو المشوي، طبق من سلطة الخضروات، وثلاث ملاعق من الأرز.

العشاء

كوب من اللبن خالي من الدسم، وكوب من الزبادي منزوع الدسم.

اليوم الثالث :

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الافطار

كوب من اللبن خالي من الدسم، وربع طبق من سلطة الفواكه.

الغداء

قطعة من اللحم المشوي، وثلاث ملاعق من الأرز، وسلطة من الخضار.

في العشاء:

كوب زبادي منزوع الدسم، وكوب من العصير بدون سكر.

اليوم الرابع

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الفطار

كوب من العصير، وقطعة جبنه خالية الدسم.

الغداء

سلطة من الخضراوات، وثلاث قطع من التونه خالية الزيوت.

العشاء

كوب من اللبن منزوع الدسم.

اليوم الخامس

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الافطار

كوب من العصير، أو بيضتين مسلوقتين

الغداء

طبق من الخضار المسلوق، وقطعة من اللحم المشوي، وربع رغيف من الخبز.

العشاء

كوب من اللبن خالي الدسم، وقطعة من الفاكهة

اليوم السادس



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الافطار

كوب من عصير البرتقال، وثلاثة تمرات

الغداء

قطعة من الدجاج المشوي، وثلاث ملاعق من الأرز، ونصف رغيف من الخبز.

العشاء

كوب من الزبادي منزوع الدسم، وقطعة من الجنبة خالية الدسم.

اليوم السابع :

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الافطار

كوب من اللبن، وبعض الفواكه المتنوعة.

الغداء

قطعة من السمك المشوي، وثلاث ملاعق من الأرز، وربع رغيف من الخبز.

العشاء

كوب من الزبادي، وسلطة فواكه خالية من السكر.