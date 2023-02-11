أطعمة شتوية مرغوبة الاعتدال في تناولها لا يؤثر في الوزن

تزداد شهية غالبية الناس، في الشتاء، فيلجؤون إلى تناول صنوف الطعام الحلوة والمالحة لإسكات الجوع. تشتمل المأكولات الشتوية المرغوبة في الوجبة الخفيفة، في موسم البرد، على: الكستناء والبطاطس الحلوة والشمندر، والتحلية المتمثلة في السحلب ومشروب الشوكولاتة الساخن. في هذا الإطار، تطلع «سيدتي» من اختصاصية التغذية روى عضاضة على الفوائد الغذائية لهذه الأطعمة، وتأثيرها في الوزن.

اختصاصية التغذية روى عضاضة: سبب زيادة الوزن في الشتاء يرجع إلى الإفراط في تناول الطعام وقلة الحركة وتقلبات المزاج

توضح الاختصاصية روى لـ «سيدتي» أن «سبب زيادة الوزن في الشتاء يرجع إلى الإفراط في الطعام، من دون الأخذ في الاعتبار عدد السعرات الحرارية المسموح به، بالإضافة إلى قلة الحركة وتقلبات المزاج». وتضيف: «يظن البعض أن الأطعمة الشتوية، مثل: الكستناء والبطاطس الحلوة والشمندر والسحلب ومشروب الشوكولاتة الساخن، هي من مسببات زيادة الوزن، لكن سعراتها الحرارية طبيعية، إلا أن ما يزيد الوزن هو الكم المبالغ به عند استهلاكها». وتوضح: «لا مانع إذا تعديت الكمية المسموح بها من الصنوف المذكورة، في اليوم، لكن يجب الانتباه إلى كل السعرات الحرارية الواردة إلى الجسم، للحؤول دون زيادة الوزن». وتعدد فوائد المأكولات الشتوية المرغوبة، في الآتي.

1 الكستناء

تتناول الكستناء في الوجبة الخفيفة، لا سيما في السهرات العائلية الشتوية. الكستناء غنية بالألياف وتحسن الهضم، وهي مصدر جيد للفيتامين B والمنغنيز ومضادات الأكسدة المختلفة، والمرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية. بالمقابل، هي قليلة الدهون. قد تساعد الكستناء في تحسين صحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم والسيطرة على الالتهابات، وقد يكون لها خصائص محتملة مضادة للسرطان.

على الرغم من أن حبة واحدة من الكستناء تحتوي على 20 سعرة حرارية، لكن الإفراط في تناول الكستناء يؤدي إلى زيادة الوزن. في إطار التغذية المتوازنة، من الممكن تناول 5 إلى 7 حبات، في اليوم.

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2 البطاطس الحلوة

البطاطس الحلوة وجبة خفيفة شتائية مرغوبة من بعض الناس، ومميزة باللون البرتقالي وبالثراء في مضادات الأكسدة (البيتاكاروتين) التي تحارب الجذور الحرة في الجسم والالتهابات المؤدية للسرطان وأمراض الشيخوخة. تحسن البطاطس الحلوة المناعة وصحة العين. كما تحتوي على الألياف المفيدة لصحة وحركة الأمعاء.

في كل 100 غرام من البطاطس الحلوة 85 سعرة حرارية؛ في حال اكتفاء المرء بهذا الكم في اليوم، هو لن يشكو من زيادة الوزن، بل سيشعر بالشبع، علماً أنه من الممكن إضافة البطاطس الحلوة المقطعة إلى الحساء أو السلطة أو تناولها، مزينة بالزبادي اليوناني أو منكهة بالملح والفلفل الحار.

3 الشمندر

الشمندر، هو أحد الخضروات الشتوية التي تحافظ على الصحة، خلال موسم البرد، وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة والفيتامينات، لا سيما الفيتامين C والألياف. فوائد الثمرة الصحية، هي: توفير الطاقة وتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، علماً أن الشمندر يؤكل نيئاً أو مسلوقاً، في السلطات على وجه الخصوص.

يحتوي كوب من قطع الشمندر النيئة على 60 سعرة حرارية، فهو منخفض في السعرات، وضام للمغذيات، ومنها: «الأكسيد نيتريك»، مضاد الأكسدة المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية.

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4 السحلب

يقدم السحلب، مزيناً بالمكسرات أو القرفة التي تغذي الجسم بالطاقة المطلوبة، علماً أن السحلب يصنع بصورة أساسية من الحليب والنشاء وينشط الجسم ويشعر بالدفء. يحتوي الكوب على 200 سعرة حرارية، كما ينصح اختيار السحلب «اللايت» الذي يحتوي على 55 سعرة حرارية في الكوب. وفي إطار تقليص السعرات الواردة إلى الجسم، يمكن صنع السحلب، في المنزل، باستخدام الحليب خالي الدسم.

5 مشروب الشوكولاتة الساخن

مشروب الشوكولاتة الساخنة حلو المذاق، وهو يعدّ من الكاكاو الذي يمتلك فوائد إيجابيّة لجسم الإنسان، ومنها: الحدّ من الالتهابات وتحسين صحة القلب والدماغ وسكر الدم والتحكم في الوزن وصحة الجلد.

يحتوي كوب من المشروب على 200 سعرات حرارية، فيما النوع الخاص بالحمية يضم 40 سعرة حرارية، علماً أن بعض الناس يكتفي باحتساء كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة في اليوم، للإحساس بالدفء. لكن، من المهمّ تجنب إضافة السكّر أو «المارشمالو» إلى المشروب.

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