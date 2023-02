يعتبر فيتامين (هـ) أو فيتامين (E) من أنواع الفيتامينات ذات الفوائد العظيمة، إذ إنه يفيد الصحة ويعزز الجمال، فهو يحتوي على مركبين مهمين، هما: التوكوفيرول (بالإنجليزية: Tocopherol)، والتوكوتريينولس (بالإنجليزية: Tocotrienols)، اللذان يساهمان في تقوية الجهاز المناعي، ويعززان الدورة الدموية بشكل جيد، وينظمان مستوى السكر في الدم، ويحافظان على صحة القلب، كما يمنعان تلف الدماغ الناجم عن السكتة الدماغية، ويحميان الإنسان من بعض أنواع السرطان، وإلى جانب هذه الفوائد الصحية العديدة، نقدم لك في هذا المقال فوائد فيتامين E للبشرة بشكل خاص.

فوائد فيتامين E للبشرة

نقدم لك فيما يأتي أهم فوائد فيتامين E للبشرة وفقاً لدراسات العديد من الأطباء والباحثين: [1]

فيتامين E مرطب طبيعي للبشرة الجافة

لعل الميزة التي يمتلكها فيتامين (e)، باعتباره أحد المغذيات القابلة للذوبان، تجعله من المواد الضرورية لترطيب بشرتك، فهو فعال للغاية، لأنه يعمل بشكل أفضل لإنعاش البشرة الجافة والتالفة، كما يحافظ على ترطيبها بشكل دائم.

وفي كتاب (Silent Inflammation: The Single Phenomenon Behind Many of The Most Feared...) للطبيب الأمريكي بروس ميللر (Dr Bruce Miller) -الأستاذ في مجال طب العظام- أكد على أن فيتامين (e) من المواد المغذية القابلة للذوبان في الماء، وهو أيضاً أثقل من المواد الأخرى القابلة للذوبان في الماء، وهذا يساهم في ترطيب بشرتك بشكل كامل.

فيتامين E مضاد للشيخوخة المبكرة

فيتامين (e) من المواد المغذية التي تساهم في منع ترهل البشرة وظهور التجاعيد التي تجعلها شاحبة ومملة، فهو فعال للغاية، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، والذي يعتبر بروتين الألياف المسؤول عن الحفاظ على مرونة الجلد، هذا بدوره يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة التي يمكن أن تظهر بشكل مبكر.

فقد أكد البروفيسور البريطاني فيكتور بريدي (Victor Breedy) -الأستاذ في التغذية والكيمياء الحيوية- كذلك البروفسور الأمريكي رونالد روس واتسون من جامعة أريزونا في كتابهما المنشور عام 2007 (The Encyclopedia of vitamin E)، أن فيتامين (e) من المواد التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يؤخر علامات الشيخوخة ويخلصك من التجاعيد المبكرة.

فيتامين E يعالج حروق البشرة

يعمل هذا الفيتامين الغني على إنعاش بشرتك وحمايتها من الحروق التي تسببها الشمس وتؤذي بشرتك، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في التخفيف من آثار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، وعكس ضررها، وبالتالي تهدئة حروق الشمس.

وفي كتابللمؤلف والطبيب بروس فيف (Dr. Bruce Fife) -الخبير في التغذية والمعالجة الطبيعية- أكد على أن فيتامين (e) يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية البشرة من آثار الجذور الحرة التي تؤذي البشرة وتسبب الحروق.

فيتامين E يحد من ظهور البقع السوداء

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ظهور البقع السوداء على بشرتك، مثل الجذور الحرة والشيخوخة، لتتخلصي من تلك المشاكل عليك عزيزتي بفيتامين (e) الذي يساهم في تخفيف هذه المشاكل، باعتباره المصدر المخصَب من المواد المضادة للأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة.

إذ إنه يخفف الضرر الذي يؤدي إلى فرط التصبغ المسبب للبقع السوداء، هذا ما أكده الدكتور غيوم جاكوب فان نيكرك (Prof GJ van Niekerk) في كتابه (An Essential Collection of Home Remedies and Recipes)، الذي ذكر فيه أن فيتامين (e) يساهم في التخلص من البقع الداكنة، التي تنشأ عن فرط التصبغ في البشرة.

فيتامين E يخلص البشرة من الشوائب

يساعد فيتامين E على تطهير بشرتك من الأوساخ والأتربة التي قد تعلق على سطحها، فهو من المطرْيات الثقيلة، مما يسهل عملية إزالة الشوائب، كذلك الحفاظ على توازن الزيوت الموجودة في البشرة.

وفي كتاب (Handbook of Diet, Nutrition and the Skin) للدكتور فيكتور بريدي (Victor Breedy)، أكد على أن فيتامين (e) من الفيتامينات سريعة الامتصاص من قبل البشرة، ويعمل بشكل فعال على تنظيف البشرة وتخليصها من الشوائب.

فيتامين E يقلل من علامات التمدد

عندما يفقد الجلد مرونته نتيجة تمدد الطبقات العليا والسفلى من الجلد تظهر علامات التمدد، التي تكون على شكل شريط أبيض، هنا يأتي فيتامين (e) بدوره كعامل فعال لاستعادة مرونة الجلد وتخفيف علامات التمدد، نتيجة امتلاكه لخصائص مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي ألياف الكولاجين في الجلد من تلف الجذور الحرة.

وفي كتاب (Be Your Own Beautician) للمؤلفة الهندية بارفيش هاندا (Parvesh Handa)، أوضحت أن فيتامين (e) يساهم في تخفيف ظهور علامات تمدد الجلد لدى النساء الحوامل.

مصادر فيتامين E الغذائية

يتوافر فيتامين (e) في مصادر مختلفة، إذ إنه يوجد في العديد من الأطعمة، كما أنه يوجد على شكل كبسولات تباع في الصيدليات، ويمكن أيضاً أن تجدي زيت فيتامين (e)، وفي السطور الآتية سنشرح لك أهم مصادره الغذائية: [2]

بذور دوار الشمس: إن أوقية من بذور دوار الشمس الجاف تحتوي (7,4) ملغ من فيتامين (e)، الذي يرقى في الأساس إلى ما يقارب 9% من الاحتياجات اليومية، وفي حال لم تجدي بذور دوار الشمس بإمكانك استبدالها بزيت دوار الشمس، فهو يوفر (5,6) ملغ من فيتامين (e).

الأفوكادو: إن نصف فاكهة واحدة من الأفوكادو تحتوي على 2 ملغ من فيتامين (e)، وعلى (161) سعرة حرارية، فهي تشكل قسماً كبيراً من فيتامين (e)، كذلك السعرات الحرارية.

الصنوبر والجوز: أوقية واحدة من الصنوبر وحبات الجوز تحتوي على (2,6) ملغ من فيتامين (e)، وعلى (191) سعرة حرارية، يمكنك أن تضيفي الصنوبر إلى السلطات، أو بعض زيت الجوز والصنوبر.

السبانخ: تعد من الخضراوات الورقية المغذية جداً، تحتوي على كميات كافية من الكالسيوم والفولات، كذلك فيتامين (e)، حيث إن كوباً واحداً من السبانخ المسلوقة يمكن أن يعوض عن (20%) من محتوى فيتامين E المطلوبة، بل هي أيضاً مصدر جيد للألياف التي تساعد على تخفيف الوزن.

اللفت: يعتبر اللفت من الخضراوات المستخدمة في السلطات الشعبية، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامين (e)، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية، فكوب واحد من اللفت المغلي يمكن أن يوفر (6%) من احتياجات جسمك اليومية لفيتامين (e).

السلْق: السلق هو الخضار الأكثر فائدة، فهو يحتوي على فيتامينات وفيرة مثل: A، C، K، إلى جانب احتوائه على فيتامين (e)، حيث إن كوباً واحداً من السلق المطهو مسؤول عن نسبة (17%) من احتياجات جسمك اليومية من فيتامين (e).

الخردل الأخضر: يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، حيث إن كوباً واحداً من الخضر المسلوقة تحتوي على نحو نسبة 10% من الاحتياجات الغذائية الخاصة بجسمك من فيتامين (e).

اللوز: عادةً ما تحتوي المكسرات على نسبة عالية من فيتامين (E)، كما تحتوي حبات اللوز (7,5) ملغ في كل أوقية من اللوز.

البقدونس: لا تقتصر إضافة أوراق البقدونس كنكهة إضافية لسلطتك، لكنها أيضاً تعد غنية بشكل كاف بفيتامين (e).

كيفية استخدام فيتامين E للبشرة

نقدم لك فيما يأتي أهم الخطوات التي تساعدك على استخدام فيتامين (e) للبشرة: [3]

الخطوة الأولى:

أحضري 3 كبسولات من فيتامين (e)، وضعيها على منشفة ورقية، ثم استخدمي إبرة لصنع ثقب صغير في كل كبسولة، واضغطي الزيت في وعاء صغير، بعد ذلك، أضيفي ملعقة من الشاي والقليل من زيت الزيتون إلى المكونات؛ ليصبح الخليط أكثر مرونة عند وضعه على البشرة.

الخطوة الثانية:

وزعي الخليط السابق بلطف حول عينيك وجبينك وفمك؛ من أجل التخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة، بإمكانك أن تطبقيه على بقع كبيرة من الجسم، مثل: علامات التمدد أو الندبات الكبيرة، وبإمكانك أيضاً فرك الندوب به مرة واحدة على الأقل يومياً.

وبعد أن انتهت رحلتنا في التعرف على فوائد فيتامين E للبشرة ومصادره الغذائية وطرق استخدامه، نأمل أن تجربي هذه الطرق عزيزتي لتتمتعي بفوائده العظيمة وتتخلصي من جميع المشكلات التي تعاني منها بشرتك.

