فوائد عشبة البعيثران رائعة للنساء

عشبة البعيثران هي واحدة من الأعشاب العطرية التي تنتمي لعائلة الأستاريسيا العشبية، تتميّز بطعمها الحار اللاذع والمرّ، تمتلك خصائص طبية في الساق، الأوراق والأزهار. تحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الفعّالة التي تساعد في علاج بعض المشاكل الصحية. تستخدم هذه العشبة للعديد من مشاكل الهضم مثل فقدان الشهية، اضطراب المعدة، أمراض المرارة والتشنّجات المعوية بالإضافة أيضاً إلى علاج الحمى، وأمراض الكبد والتهابات الديدان. حول فوائدها الصحية تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج إلى أنها "منشّطة وتتميّز بخصائص مسكنة للألم ومضادّة للالتهابات، كما قد تساعد في تخفيف التهاب المفاصل خاصة للنساء اللواتي تعانين من هشاشة العظام في الركبة". إليك المزيد من فوائد عشبة البعيثران للنساء في الآتي:

الدكتورة سينتيا الحاج

عشبة البعيثران: ما هي أبرز فوائدها للنساء؟

- عشبة فعاّلة في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض ما قبل الطمث.

-تمتلك البعيثران خصائص مضادّة للسرطان وخصوصاً سرطان الثدي، وذلك من خلال تقليل إنتاج الجذور الحرّة، مما يؤدي إلى الحؤول دون ظهور الخلايا السرطانية.

- تساعد عشبة البعيثران عند خلطها مع مجموعة من الأعشاب الأخرى مثل النعناع، الكراوية وبذور الشمّر في تخفيف أعراض القولون العصبي.

-تساعد في تحسين عملية الهضم والحرقة، وذلك من خلال تحفيز إفراز اللعاب وإنزيمات وأحماض الهضم في المعدة.

-لهذه العشبة دور في تخفيف أعراض مرض كرون؛ وهو أحد الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي.

-تساهم في تحسين وتنشيط عمل الكبد والمرارة. إليك علاج رائحة الفم الكريهة بالأعشاب لأنفاس أكثر انتعاشاً؟

متى يتم استخدام عشبة البعيثران؟

تساعد عشبة البعيثران في تسكين المغص

-يتم اللجوء إلى عشبة البعيثران بهدف علاج بعض حالات سوء الهضم سواء أكانت حادّة أو مزمنة.

- تساعد في تسكين المغص، كما أن شرب مغلي مطحونها يساهم في طرد الديدان من الجسم.

-تساهم في التخفيف من حالات الهستيريا والصرع التي تصيب بعض الأشخاص.

- تناول مغلي جذور البعيثران يساهم في التخفيف من آلام الدورة الشهرية لدى النساء.

-تساهم في حل العديد من المشاكل التنفسية ومن أهمها ألم الحنجرة، ويتم علاج ذلك عن طريق الغرغرة بمنقوع أوراق هذه العشبة.

- شرب مطحون جذور البعيثران بشكل منتظم يساهم في القضاء على الغازات ويعالج تقلصات الأمعاء.

- دهن الجلد بزيت البعيثران يساهم في التئام الجروح وحل مشكلة الطفح الجلدي.

- شرب منقوع أوراق وأزهار البعيثران بما مقداره 3 مرات في اليوم الواحد يساهم في التخفيف من نسبة السكر في الدم، لذلك فهو يعتبر مفيداً لمريضات السكري.

- تناول مغلي جذور البعيثران عدة مرات بكميات قليلة طوال اليوم من قبل النساء يساهم في تنظيم الدورة الشهرية.

- تعتبر هذه العشبة مُرخية للأمعاء.

- تناول منقوع أوراق البعيثران يساهم في شدّ البطن، وهذه الخاصية مهمة جداً للنساء.

- تمتاز هذه العشبة بتأثيرها المهدئ للأعصاب، حيث يمكن القيام بدهن المنطقة المجهدة بزيت البعيثران مخلوطاً بزيت الزيتون.

- تتمتع بتأثير خافض الحرارة، لذلك يتم القيام بدهن الجسم بزيتها مخلوطاً مع زيت السمسم بهدف تقليل درجة حرارة الجسم.

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