شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرقوق المجفف لتقوية العظام والوقاية من التهاب المفاصل والهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة العظام وقوتها من الأشياء الضرورية التي يسعى كثير من الناس لتحقيقها، حيث تدعمنا عظامنا وتسمح لنا بالحركة، بل إنها تحمي أيضًا القلب والدماغ والأعضاء الأخرى من الإصابة، لذا فإن الحفاظ على عظام قوية أمر بالغ الأهمية لصحتنا العامة، لكن هل تعرف كيف توقف مشاكل العظام، بما في ذلك ألم المفاصل وفقدان العظام، وفقًا للخبراء فإن البرقوق المجفف من الفواكه التي تساعد على تقوية عظامك، بحسب موقع "Health".

كيف يمكن أن يساعد البرقوق في منع هشاشة العظام؟يمكن لأي شخص، في أي عمر، أن يصاب بهشاشة العظام، وهو اضطراب تصبح فيه العظام ضعيفة.

ينتشر بين النساء فوق سن الخمسين أربع مرات أكثر منه عند الرجال.



عندما تصل النساء إلى سن اليأس في سن 45 إلى 50 عامًا ، تزداد فرصتهن في الإصابة بهشاشة العظام.

أكثر من 200 مليون امرأة على مستوى العالم تعاني من هذه الحالة، مما يؤدي إلى أكثر من 9 ملايين كسور عظام سنويًا.



أظهرت واحدة من أحدث الدراسات التي أجريت على الفاكهة، والتي نُشرت هذا العام في مجلة Advances in Nutrition، من خلال التجارب السريرية أن تناول 10 حبات برقوق يوميًا لمدة عام واحد يحسن كثافة العظام في الساعد، والعمود الفقري السفلي، والركبتين ويساعد في حماية العظام عن طريق التباطؤ أو منع مشاكل العظام.



التهاب المفاصل وهشاشة العظام هما من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تؤثر على العظام، يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات من أعراض مثل آلام العظام، والتصلب، والتورم، والالتهاب، وانخفاض نطاق الحركة، وآلام أسفل الظهر، وفقدان العظام.



للتعامل مع هذه الحالات ومنع مثل هذه المشكلات، عليك التأكد من تضمين البرقوق المجفف في نظامك الغذائي.

فوائد البرقوق المجفف للعظاميحتوي البرقوق على مركبات البوليفينول، التي تعمل كمضادات للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب وإعادة بناء العظام. البرقوق أيضًا مليء بالبوتاسيوم وهو مفيد للعظام. وبالتالي، يمكن أن يمنع البرقوق فقدان كتلة العظام لدى النساء المصابات بهشاشة العظام.

البرقوق المجفف مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العظام، فهي غنية بالنحاس والمغنيسيوم وفيتامين K، وكلها ضرورية للحفاظ على عظام قوية.



بصرف النظر عن صحة العظام، يمكن أن يفيد البرقوق صحتك العامة أيضًا فيما يلي بعض الفوائد الأخرى لتناول البرقوق المجفف:



- يحميك من علامات وأعراض الشيخوخة المبكرة لأنها مليئة بمضادات الأكسدة.

- لا ترفع مستويات السكر في الدم.

- تساعد كمية عالية من الألياف الموجودة فيه على التعامل مع مشاكل الأمعاء.

- يمكن أن تساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين ب وج في البرقوق على التحكم في تساقط الشعر.

- يمكن أن يحافظ البرقوق على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة وهو مفيد لقلبك أيضًا.