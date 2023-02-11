شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب فى وقت لاحق من الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء قد يكون مرتبطًا بخطر الإصابة بالاكتئاب في وقت لاحق من الحياة، حيث وجد العلماء المزيد من الأدلة على أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين يعيشون بهواء أنظف، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.



وهذه الدراسة التي نُشرت في JAMA Network Open هي واحدة من أولى الدراسات التي تفحص الارتباط بين التعرض طويل الأمد للتلوث وخطر الإصابة بالاكتئاب بعد سن 64.

والاكتئاب بحد ذاته حالة صحية خطيرة تظهر الدراسات أنه عندما يتطور لدى كبار السن، يمكن أن يساهم أيضًا في مشاكل القدرة على التفكير بوضوح، فضلاً عن المشكلات الجسدية وحتى الموت.

وجدت الأبحاث السابقة أن التشخيص الجديد للاكتئاب أقل شيوعًا بين كبار السن منه لدى السكان الأصغر سنًا.

قال الدكتور تشاينو كيو، المؤلف المشارك للدراسة الجديدة وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم الصحة البيئية بجامعة هارفارد: "رأينا عددًا كبيرًا من حالات الاكتئاب المتأخرة في هذه الدراسة".

نظر الباحثون في معلومات حول أكثر من 8.9 مليون شخص حصلوا على تأمين صحي ووجدوا أن أكثر من 1.52 مليون شخص تم تشخيصهم بالاكتئاب في وقت لاحق من الحياة خلال فترة الدراسة من 2005 إلى 2016.

تظهر الدراسات أن الاكتئاب في أواخر العمر غالبًا ما لا يتم تشخيصه بشكل كافٍ.

لتحديد مدى تعرض المشاركين في الدراسة للتلوث نظرت كيو وزملاؤها في المكان الذي يعيش فيه كل شخص مصاب بالاكتئاب وأنشأ نماذج لتحديد مدى التعرض للتلوث منطقة سكنية بمتوسط عام.

نظر الباحثون في تعرض المشاركين في الدراسة لثلاثة أنواع من تلوث الهواء: الجسيمات الدقيقة ، والمعروفة أيضًا باسم PM2.5 أو تلوث الجسيمات. ثاني أكسيد النيتروجين؛ والأوزون.

تلوث الجسيمات هو مزيج من القطرات الصلبة والسائلة التي تطفو في الهواء. يمكن أن يأتي على شكل تراب أو غبار أو سخام أو دخان. تقوم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي بإنشائها ، وكذلك السيارات والزراعة والطرق غير المعبدة ومواقع البناء وحرائق الغابات.