شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تقلل وزنك.. إليك قائمة أفضل أنواع الأسماك لحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأسماك يؤدى لتحسين رؤيتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ، ناهيك عن مساعدتك على إنقاص الوزن، فكل ما عليك فعله هو دمجه في نظامك الغذائي ، وإليك القائمة التى تساعدك فى تحقيق هدفك لخسارة الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





سمك السلمونسمك السلمون مصدر كبير للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظامنا الغذائي، أوميجا 3 هي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على عمل القلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي بشكل صحيح وهذا مهم لمن يحاول إنقاص الوزن ، لأن هذه الأحماض الدهنية قد تساعد أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي للفرد .





تونةالتونة مليئة بالعناصر الغذائية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم وهو عنصر غذائي أساسي تحتاجه الغدة الدرقية لتعمل على النحو الأمثل، ولأن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي ، فإن ضعف أداء الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على قدرتنا على إنقاص الوزن ، لذلك قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيادة أدى تناول السيلينيوم الغذائي إلى انخفاض الدهون في الجسم .





السردينعندما يتعلق الأمر بالأسماك الصغيرة ، يمكنك شراء المعلبات ، فهى غنية بالحديد وفيتامين د ودهون أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفيد عظامك وقلبك، هذا النوع من الأسماك سوف يترك المرء يشعر بالشبع والامتلاء ، السردين هو مصدر آخر رائع للأسماك لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فالدهون الصحية يمكن أن تقلل الالتهاب ، وتحسن الهضم ، وتغذي بعض بكتيريا الأمعاء الجيدة لدعم التئام الأمعاء، كما أن السردين منخفض في السعرات الحرارية وغني بالبروتين.