أسباب تجعل صور السيلفي جزءاً من روتينك اليومي

نميل إلى ربط صور السيلفي بالغرور أو الحاجة إلى تعويض تدني احترام الذات.. لكن وفقاً للعلم، هذا ليس دقيقاً دائماً.. اكتشف الباحثون أن الصور الذاتية يمكن أن تكون أداةً فعالة لصناعة الرعاية الصحية، وأن هذا النوع من حب الذات، يمكن أن يساعد في الواقع في حماية صحتك العقلية والجسدية. ووفقاً لموقع (Bright Side)، كشفت دراسة جديدة نُشرت مؤخراً في مجلة القلب الأوروبية، أنه يمكن استخدام صور السيلفي للكشف عن الأمراض.. وجد الباحثون أن الصور الذاتية يمكن أن تساعد الخبراء الطبيين في تحديد أمراض القلب المحتملة.. وفقاً للدراسة، ترتبط بعض سمات الوجه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وأدى تشغيل الصور الشخصية من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى خوارزميات حددت بشكل صحيح وجود أمراض القلب والأوعية الدموية.. لاتزال الدراسة في مراحلها الأولى، لكن يعتقد الباحثون أن استخدام الصور الذاتية والمنهجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون أداةَ فحص بسيطة وفعالة.

إنها ليست بالضرورة نرجسية، لكنها رعاية ذاتية

يمكن أن يجعلك التقاط صورتك الخاصة أكثر ثقة-pexels

وجدت دراسة أخرى أن صور السيلفي ساعدت الناس على أخذ "استراحة"، وأن يكونوا أكثر وعياً بيومهم.. قال أحد المشاركين: "كانت وظيفتي مرهقة للغاية.. كانت هناك بعض الأيام التي لم أتوقف فيها تقريباً للتنفس".. كان التقاط الصور بمثابة نسمة من الهواء النقي يسمح لهم بتجربة شيء مختلف. بالنسبة للآخرين، أعطتهم إحساساً بالهدف والإنجاز: "يشجعني ذلك على الخروج من المنزل في بعض الأحيان، عندما يمكنني الجلوس على مؤخرتي مع كوب من الشاي".. وبعد يوم من النظر إلى الأسفل أو الانحناء، يمكن أن يكون البحث عن صورة سيلفي مفيداً لموقفك، كما يجبرك أيضاً على "التوقف وشم الزهور".. مثل: عندما تنظر إلى محيطك للعثور على خلفية أو كائن لالتقاط صورة به.

يمكن أن تساعد صور السيلفي في تحسين مزاج الشخص

أداة لتسجيل الذكريات الخاصة-pexels

درست مجموعة أخرى من الباحثين، المشاركين الذين التقطوا صور سيلفي مبتسمة كل يوم لعدة أسابيع، وذكر الأشخاص أنه حتى ابتساماتهم المزيفة للصورة، رفعت مزاجهم: "لقد جعلني أشعر بأنني بحالة جيدة، أفكر، ربما هذا ما سأبدو عليه لبقية اليوم". كما أن إرسال هذه الصور الشخصية لأصدقائهم أو أحبائهم، خلق موجة من السعادة.. على سبيل المثال: أرسل أحد المشاركين لها بعض الصور لما كانت تفعله في ذلك اليوم، وقد جعلهم اهتمامه واستجاباته الإيجابية، يشاركونها شعوراً بالإثارة، ومعرفة أن المستلمين (أو المتابعين) أحبوا اللقطة أيضاً، جعلها يوم مرسل الصورة.

- يمكن أن يجعلك التقاط صورتك الخاصة أكثر ثقة

تدور الحملات الإعلانية اليوم حول حب الذات، ويمكن أن يجعلك التقاط صور لنفسك بشكل منتظم، تشعر بالرضا ويَزيد من ثقتك في صورتك وجسدك.. وجدت إحدى الدراسات أن من يلتقطون الصور الشخصية، يشعرون بأنهم أكثر جاذبية ومحبوبون من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

- يمكن أن تساعد هذه اللقطات في التفكير الذاتي

يمكن أن تكون صور السيلفي اليومية وسيلة لتسجيل تطورك الشخصي.. على سبيل المثال: مر أحد المشاركين بأزمة شخصية، وساعده النظر إلى صوره منذ ذلك الوقت على التفكير في كيفية تغيّره. لقد شهد كيف نجا ببطء من "الأيام المظلمة"، وحتى عناصر من الصور- مثل: الضوء والألوان- ذكّرته باللحظات المشرقة. يمكن أن تساعدك مشاركة الصور الشخصية في إنشاء روابط اجتماعية أو الحفاظ عليها. ساعد نشر صور شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص، في اكتشاف الروابط وبدء المحادثات والعثور على مجموعات الدعم.. على سبيل المثال: شعر المتقاعدون الجدد بأن التعليقات على الصور التي شاركوها، تحاكي المحادثات الحقيقية التي كانوا سيجرونها إذا كانوا لايزالون يعملون في المكتب.. بالنسبة للمشاركين الآخرين، ساعد التوثيق والتحدث عن حزنهم مع مجتمع داعم عبر الإنترنت، في تعافيهم.

- تعد صور السيلفي أيضاً أداة لتسجيل الذكريات الخاصة

الحنين إلى الماضي مفيد لصحتنا العقلية، ويساعد على إضفاء الحيوية على حياتنا.. ستظهر كل صور السيلفي هذه على أنها "ذكريات" في تطبيقاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بضعة أشهر أو سنوات من الآن.. وكما قال أحد الأشخاص: "من الجيد أن تكون قادراً على العودة إلى الوراء، ورؤية الذكريات الجميلة، كما تعلمون، الصورة التي التقطتها سيكون لها ذاكرة إيجابية مرتبطة بها".. مثل كل الأشياء الجيدة؛ فإن الاعتدال هو المفتاح.

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