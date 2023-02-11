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لإنقاص الوزن.. إليك قائمة أفضل أنواع الأسماك لحرق الدهون

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القاهرة - سامية سيد - تناول الأسماك يؤدى لتحسين رؤيتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض الزهايمر ، ناهيك عن مساعدتك على إنقاص الوزن، فكل ما عليك فعله هو دمجه في نظامك الغذائي ، وإليك القائمة التى تساعدك فى تحقيق هدفك لخسارة الوزن ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".


سمك السلمونسمك السلمون مصدر كبير للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لنظامنا الغذائي، أوميجا 3 هي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على عمل القلب والرئتين والدماغ والجهاز المناعي بشكل صحيح وهذا مهم لمن يحاول إنقاص الوزن ، لأن هذه الأحماض الدهنية قد تساعد أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي للفرد .


تونةالتونة مليئة بالعناصر الغذائية ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم وهو عنصر غذائي أساسي تحتاجه الغدة الدرقية لتعمل على النحو الأمثل، ولأن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي ، فإن ضعف أداء الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على قدرتنا على إنقاص الوزن ، لذلك قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيادة أدى تناول السيلينيوم الغذائي إلى انخفاض الدهون في الجسم .


السردينعندما يتعلق الأمر بالأسماك الصغيرة ، يمكنك شراء المعلبات ، فهى غنية بالحديد وفيتامين د ودهون أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفيد عظامك وقلبك، هذا النوع من الأسماك سوف يترك المرء يشعر بالشبع والامتلاء ، السردين هو مصدر آخر رائع للأسماك لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، فالدهون الصحية يمكن أن تقلل الالتهاب ، وتحسن الهضم ، وتغذي بعض بكتيريا الأمعاء الجيدة لدعم التئام الأمعاء، كما أن السردين منخفض في السعرات الحرارية وغني بالبروتين.

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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