شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مبكرة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل زيادة الوعي حول مرض السرطان ، فإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤدي إلى حياة صحية، فالسرطان مشكلة صحية عالمية تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويعرف بأنه أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم ، فقد انتشرت حالات سرطان الثدي والمبيض وسرطان الرئة ، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في الجسم تقريبًا ، والذي يتكون من تريليونات الخلايا. تنمو بعض خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يسبب السرطان في ظل الظروف العادية ، تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر لتشكل خلايا جديدة حسب حاجة الجسم إليها، عندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر ، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، ينكسر هذا الترتيب وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك. يصبح الورم ورمًا ويمكن أن يكون سرطانيًا بطبيعته.

من أجل رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان كل عام في 4 فبراير. للوقاية من السرطان ، يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للحصول على حياة صحية.