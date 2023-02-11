شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مبكرة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في الجسم تقريبًا ، والذي يتكون من تريليونات الخلايا. تنمو بعض خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يسبب السرطان في ظل الظروف العادية ، تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر لتشكل خلايا جديدة حسب حاجة الجسم إليها، عندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر ، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة.
ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، ينكسر هذا الترتيب وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك. يصبح الورم ورمًا ويمكن أن يكون سرطانيًا بطبيعته.
من أجل رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان كل عام في 4 فبراير. للوقاية من السرطان ، يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للحصول على حياة صحية.
يمكن أن تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل كبير على بشرتك. تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة في تلف خلايا الجلد عند تعرضها لفترة طويلة من الزمن أظهرت الدراسات أن الأشعة الضارة موجودة أيضًا في المصابيح الليلية ومصابيح الشمس. لا يزال الأمر مثيرًا للجدل إذا كان الواقي من الشمس يمنع جميع أنواع سرطان الجلد ، ولكن لا يزال من الأفضل لك وضع واقي من الشمس أو واقي من الشمس كل يوم. ابق في الظل قدر الإمكان وتجنب أشعة الشمس في فترة الظهيرة قد يساعدك.-وزن صحيالحفاظ على وزن صحي مهم لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان المخ وسرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الكلى وسرطان المرارة. احصل على كمية صحية من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف والدهون كل يوم لتحافظ على رطوبتك وتغذيتك. -حافظ على نشاطكيمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب اتباع نظام غذائي مغذي إلى تعزيز مناعتك، و يقترح ممارسة ما لا يقل عن ساعتين و 30 دقيقة في الأسبوع ، أي 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع. -الرعاية الطبية المنتظمةيمكنك إجراء فحوصات ذاتية منتظمة في المنزل للتحقق من وجود أي كتل قم بإجراء الفحوصات بعد استشارة أخصائي رعاية صحية.