شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث نقص الأكسجين في الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الأكسجة هو انخفاض مستويات الأكسجين في أنسجة الجسم و يسبب أعراضًا كثيرة ومنها الارتباك ، والأرق ، وصعوبة التنفس ، وسرعة ضربات القلب، ويمكن أن تعرضك العديد من أمراض القلب والرئة المزمنة لخطر الإصابة بنقص الأكسجة

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يحدث نقص الأكسجة عندما لا تحتوي أنسجة الجسم على كمية كافية من الأكسجين عندما تتنفس ، تأخذ الأكسجين إلى رئتيك ، حيث ينتقل عبر مجاري الهواء إلى أكياس صغيرة تسمى الحويصلات الهوائية، ومن هناك يتم التقاطها عن طريق الدم في الأوعية الصغيرة التي تسير بالقرب من الحويصلات (الشعيرات الدموية) و أخيرًا ، ينتقل عبر الدم إلى الأنسجة الأخرى.

من الذي يؤثر على نقص الأكسجة؟

أي حالة تقلل كمية الأكسجين في الدم أو تقيد تدفق الدم يمكن أن تسبب نقص الأكسجة. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انتفاخ الرئة أو الربو معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بنقص الأكسجة، و يمكن لبعض أنواع العدوى ، مثل الالتهاب الرئوي والإنفلونزا أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بنقص الأكسجة.

تحتاج خلاياك إلى الأكسجين لإنتاج الطاقة ومساعدة أعضائك وأنسجتك على القيام بوظائفها. في حين أن بعض أنسجتك يمكن أن تتكيف مع الانخفاضات المؤقتة في مستويات الأكسجين ، فإن نقص الأكسجة لفترات طويلة يمكن أن يسبب تلفًا في الأعضاء، يعتبر تلف الدماغ والقلب من الخطورة بشكل خاص ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة، ويسمى نقص الأكسجين في الدماغ بنقص الأكسجة الدماغي .

ما هي علامات وأعراض نقص الأكسجة؟

تختلف أعراض نقص الأكسجة باختلاف شدتها وسببها الأساسي وأجزاء الجسم المصابة. عندما ينخفض ​​الأكسجين لديك ، قد تشعر أنك لا تستطيع التنفس أو التفكير بشكل صحيح تتضمن بعض أعراض نقص الأكسجة ما يلي:

-الأرق.

-صداع .

-القلق .

-معدل ضربات القلب السريع

-التنفس السريع (تسرع النفس).

-صعوبة التنفس أو ضيق التنفس

-معدل ضربات القلب البطيء

-الأرق الشديد.

-جلد مزرق (زرقة).

غالبًا ما يحدث نقص الأكسجة بسبب مرض أساسي يؤثر على تدفق الدم أو التنفس. تشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى نقص الأكسجة ما يلي:

-فقر الدم .

-الربو .

-التهاب الشعب الهوائية .

-مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) .

-عيوب القلب الخلقية .

-قصور القلب الاحتقاني .

-انتفاخ الرئة .

-الالتهاب الرئوي (الجرثومي والفيروسي).

-الوذمة الرئوية (سائل على الرئتين).

-الانصمام الرئوي (جلطة دموية في الرئة).

-ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

-التليف الرئوي (تندب الرئة).

-توقف التنفس أثناء النوم .





ما هي الأنواع الأربعة لنقص الأكسجة؟

لكي يصل الأكسجين إلى الخلايا في أنسجتك ، فأنت بحاجة إلى:

-ما يكفي من الأكسجين في الهواء الذي تتنفسه.

-وظيفة الرئة الصحية لتوصيل الأكسجين إلى الحويصلات الهوائية.

-صحة القلب ووظائف الدورة الدموية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجتك.

-ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوصيل الأكسجين.

-خلايا أنسجة قادرة على استخدام الأكسجين.

كل نوع من أنواع نقص الأكسجة الأربعة ناتج عن نقص الأكسجين في أي من هذه المناطق.

-نقص تأكسج الدم

يمكن أن تؤدي الكميات المنخفضة من الأكسجين في الدم ( نقص تأكسج الدم ) إلى نقص تأكسج الدم ، وهو السبب الأكثر شيوعًا لنقص الأكسجة يمكن أن يحدث نقص الأكسجة في الدم بسبب أمراض الرئة والقلب وعيوب القلب الخلقية والأدوية التي تبطئ تنفسك السفر إلى ارتفاعات عالية ، حيث تكون مستويات الأكسجين أقل ، يمكن أن يسبب أيضًا نقص الأكسجة في الدم.

-نقص الأكسجة في الدورة الدموية

يمكن أن يحتوي دمك على الكثير من الأكسجين ، ولكن لا تصل كمية كافية منه إلى أنسجتك إذا لم يضخ القلب كمية كافية من الدم أو كان هناك انسداد في الأوعية الدموية وهذا ما يسمى بنقص الأكسجة في الدورة الدموية (ويسمى أيضًا نقص الأكسجة الراكد أو نقص الأكسجة الإقفاري). يمكن أن يزيد قصور القلب الاحتقاني والجلطات الدموية من خطر الإصابة بنقص الأكسجة في الدورة الدموية.

-نقص الأكسجة فقر الدم

يحدث نقص الأكسجة في الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين من رئتيك إلى الأنسجة الأخرى. يمكن أن تصاب بفقر الدم إذا لم ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو إذا كان يصنع خلايا دم حمراء مشوهة.

-نقص الأكسجة النسيجي

يحدث نقص الأكسجة النسيجي عندما لا تتمكن خلاياك من استخدام الأكسجين بشكل صحيح. في هذه الحالة ، يمكن أن يدخل الكثير من الأكسجين إلى رئتيك ويدخل إلى دمك. ولكن عندما تصل إلى أنسجتك ، هناك شيء ما يمنع خلاياك من استخدامها. يمكن أن يحدث هذا مع التسمم بالسيانيد.