شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق التنفس والدوار من علامات الإصابة بالوذمة الرئوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الوذمة الرئوية هي تراكم للسوائل في رئتيك، يمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك التنفس عندما تأخذ نفسًا ، يجب أن تمتلئ رئتيك بالهواء، وإذا كنت تعاني من الوذمة الرئوية ، فإنها تمتلئ بالسوائل.
وحسب ما ذكره موقع webmd تحدث الوذمة الرئوية الحادة فجأة ويمكن أن تكون مهددة للحياة ومن أعراضها:
-ضيق التنفس المفاجئ ، خاصة بعد النشاط أو أثناء الاستلقاء
-الشعور وكأنك تغرق أو قلبك يسقط
-قلق
-صعوبة في التنفس مع كثرة التعرق
-يكون الجلد باردًا ورطبًا أو يبدو أزرق أو رماديًا
-سرعة ضربات القلب غير المنتظمة (الخفقان)
-الشعور بالدوار أو الضعف أو التعرق ، مما قد يشير إلى انخفاض ضغط الدم
-زيادة الوزن بسرعة (قد يكون هذا علامة على تراكم السوائل وفشل القلب الاحتقاني )
-تعاني من مشاكل في التنفس أكثر من المعتاد عندما تكون نشطًا
-لديك تورم في الساقين والقدمين
-تواجه صعوبة في التنفس عند الاستلقاء
-استيقظ في الليل وأنت تشعر بضيق في التنفس يتحسن إذا جلستأسباب الوذمة الرئوية
هناك نوعان رئيسيان من الوذمة الرئوية: قلبية المنشأ وغير قلبية المنشأ.
-الوذمة الرئوية القلبية
هذا النوع ناتج عن مشكلة في قلبك .
في كثير من الحالات ، لا يتمكن البطين الأيسر (إحدى غرف قلبك ) من ضخ الدم الذي يدخل عبر الأوعية الدموية من رئتيك و يؤدي هذا إلى تراكم الضغط والسوائل، وتعد الشرايين الضيقة وتلف عضلة القلب ومشاكل صمام القلب وارتفاع ضغط الدم من بين الحالات التي يمكن أن تضعف البطين الأيسر.
-الوذمة الرئوية غير القلبية
هذا النوع ليس له علاقة بمشاكل القلب. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:
-متلازمة الضائقة التنفسية اللطيفة ( ARDS)
-جلطات الدم
-جراحة الدماغ أو حالات مثل النوبات وإصابات الرأس
-ضغط مرتفع في صدرك بعد انسداد مجرى الهواء
-ملامسة الأمونيا أو الكلور أو السموم الأخرى
-استنشاق دخان يحتوي على مواد كيميائية معينة
-إصابة الرئة بعد إزالة جلطات الدم
-رد فعل لبعض الأدوية ، بما في ذلك الأسبرين
-جرعة زائدة من المواد الأفيونية
-نقل الدم
-اصابات فيروسية
-التهاب رئوي
-تسمم الدم أو تعفن الدم
-عدم الراحة في الصدر
-سعال
-ضربات قلب سريعة وغير منتظمة
-حمة
-صداع الراس
-ضيق التنفس عندما يكونون نشيطين يزداد سوءًا بمرور الوقت