شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فيتامين د أثناء الحمل يزيد من فرص "الولادة الطبيعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تحصل النساء اللواتي يتناولن فيتامين د بشكل إضافي أثناء الحمل على "ولادة طبيعية" ، وفقًا لأبحاث جامعة ساوثهامبتون بإنجلترا، ونشرت في موقع “medicalxpress”.

وحللت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة الصحة العامة ، نتائج تجربة مافيدوس ، وهي تجربة عشوائية متعددة المراكز ومزدوجة التعمية وعشوائية ومضبوطة بالغفل لمكملات فيتامين ( د) أثناء الحمل.

وفي هذه التجربة ، تم تخصيص 965 امرأة بشكل عشوائي إما لأخذ 1000 وحدة دولية إضافية يوميًا من فيتامين (د) أثناء الحمل أو العلاج الوهمي، وتابع الباحثون النساء أثناء الحمل والولادة.

وأظهر التحليل أن 65.6 في المائة من النساء اللائي تناولن فيتامين (د) بشكل إضافي كان لديهن ولادة مهبلية عفوية ، أو ولادة طبيعية ، مقارنة بـ 57.9 في المائة في مجموعة الدواء الوهمي.

و كان عدد أقل من النساء من مجموعة فيتامين (د) قد تلقين مساعدة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي (13.2 في المائة مقابل 19.4 في المائة)، ومع ذلك ، كان عدد النساء في كل مجموعة بحاجة إلى عملية قيصرية لولادة طفلهن متشابهًا (فيتامين د 21.3 في المائة ، وهمي 22.7 في المائة).

أوضح ريبيكا مون ، محاضرة إكلينيكية في مركز علم الأوبئة ، جامعة ساوثهامبتون للبحوث الطبية الحيوية ، قادت التحليل، وقال، ترغب معظم النساء في الولادة الطبيعية لأطفالهن، ويشير عملنا إلى أن تناول المزيد من فيتامين (د) أثناء الحمل قد يساعدهن على تحقيق ذلك.

فالنساء اللواتي تناولن فيتامين (د) الإضافي كان لديهن فقدان أقل للدم بعد الولادة ، مما يبرز سبب أهمية ذلك، و هناك حاجة الآن إلى مزيد من الأدلة لإعلام سياسة الصحة العامة والممارسات السريرية بشكل أكثر شمولاً .

وشارك في الدراسة باحثون من جامعة ساوثهامبتون، وهو مشروع كبير يبحث في فوائد مكملات فيتامين (د) أثناء الحمل.

وقال البروفيسور نيكولاس هارفي ، نائب مدير مافيدوس، إن نقص فيتامين د شائع جدًا في المملكة المتحدة، وقد أظهرنا أيضًا أن زيادة فيتامين د أثناء الحمل يمكن أن تحسن مستوى فيتامين د لدى الأم وله فوائد لهيكل الطفل العظمي ، والأهم من ذلك ، توصي إرشادات المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بأن تتناول جميع النساء الحوامل 400 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا .

أضاف أن هذه النتائج مزيدًا من المعرفة التي تم الحصول عليها من خلال تجربة مافيدوس. وهذا هو دور فيتامين د في الحمل في نمو عظام النسل. والآليات الجينية وغير الجينية الكامنة.

ولقد أظهر هذا البرنامج الناجح بوضوح القيمة المضافة الهائلة من خلال نهج تعاوني على المستوى الوطني لعلم الاكتشاف.