هل يؤثر التعرض للإستروجين على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

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القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة طب الأعصاب ، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة التعرض للإستروجين طوال حياتهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، وتم العثور على مخاطر أقل لكل من السكتة الدماغية ونزيف داخل المخ.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور بيج سونغ من كلية الطب بجامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين ، أنه تشير الدراسة إلى أن مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة بسبب عدد من العوامل الإنجابية ، بما في ذلك العمر الإنجابي الأطول واستخدام العلاج الهرموني أو موانع الحمل ، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف داخل المخ وقد تساعد هذه النتائج بأفكار جديدة للوقاية من السكتة الدماغية ، مثل التفكير في إجراء فحوصات للأشخاص الذين يتعرضون لفترة قصيرة للإستروجين.

واشتملت الدراسة على 122939 مشاركة بعد انقطاع الطمث بمتوسط ​​عمر 58 يعشن في الصين دون سكتة دماغية في بداية الدراسة.

وأجاب المشاركون على أسئلة حول العوامل الشخصية ، مثل العمر والجنس والمهنة ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة ، مثل التدخين وتعاطي الكحول والتمارين الرياضية والتاريخ الطبي، وكما أجابوا على أسئلة حول معلومات الصحة الإنجابية ، بما في ذلك العمر عند أول دورة شهرية وبدء سن اليأس ، وعدد حالات الحمل والإجهاض واستخدام موانع الحمل الفموية.

ونظر الباحثون في التأمين الصحي وبيانات تسجيل الأمراض لتحديد المشاركين الذين أصيبوا بسكتة دماغية، و خلال فترة متابعة متوسطها تسع سنوات ، أصيب 15139 بسكتة دماغية، من بين هؤلاء ، كان 12853 مصابًا بسكتة دماغية ، و 2580 مصابًا بنزيف داخل المخ و 269 مصابًا بنزيف تحت العنكبوتية ، وهو نزيف بين الدماغ والغشاء الذي يغطيه.

وتم تقسيم المشاركات إلى أربع مجموعات تحددها فترة حياتهن الإنجابية ، وعدد السنوات من أول دورة شهرية إلى سن اليأس. كان المشاركون في المجموعة التي لديها أقصر عمر إنجابي قد تصل إلى 31 سنة إنجابية. المشاركون في المجموعة ذات أطول عمر إنجابي كان لديهم 36 سنة إنجابية أو أكثر.

وكان لدى المشاركين في المجموعة الأطول سكتات دماغية أكثر بقليل من أولئك في المجموعة الأقصر ، 13.2٪ مقارنة بـ 12.6٪. ولكن عندما قام الباحثون بتعديل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، مثل العمر والتدخين والنشاط البدني وارتفاع ضغط الدم ، وجدوا أن المشاركين في المجموعة الأطول كانوا أقل عرضة للإصابة بجميع أنواع السكتة الدماغية بنسبة 5٪.

وعند النظر إلى أنواع مختلفة من السكتة الدماغية ، فإن المشاركات اللائي لديهن أطول فترة إنجابية كان لديهن خطر أقل بنسبة 5٪ للإصابة بالسكتة الدماغية و 13٪ أقل من خطر الإصابة بالنزيف داخل المخ مقارنة بالنساء ذوات أقصر فترة إنجاب.

نظر الباحثون أيضًا في العوامل الأخرى التي تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين ، مثل عدد الولادات واستخدام موانع الحمل الفموية ، وكلاهما مرتبطان بمستويات أعلى ، وطول الرضاعة الطبيعية ، والتي ترتبط بمستويات أقل بناءً على فرضية أن الحمل وموانع الحمل الفموية استخدام يمثل مستويات عالية نسبيا من هرمون الاستروجين في الدم. ووجدوا أن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية ، وكذلك السكتة الدماغية الإقفارية والنزيف داخل المخ .

وقال سونغ: "قد يكون التعرض للإستروجين طوال الحياة مؤشراً مفيداً لخطر إصابة الشخص بأنواع مختلفة من السكتة الدماغية بعد انقطاع الطمث". "ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول العوامل البيولوجية والسلوكية والاجتماعية التي قد تسهم في الارتباط بين التعرض لهرمون الاستروجين وخطر السكتة الدماغية على مدى عمر المرأة."