شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة وقت الشاشة يرتبط بضعف التحصيل الدراسى ويؤثر على الصحة النفسية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن السماح للأطفال بمشاهدة أجهزة التابلت والتلفاز قد يضعف تحصيلهم الأكاديمي والدراسى وصحتهم النفسية في وقت لاحق، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكى.

ووجد الباحثون أن زيادة استخدام وقت الشاشة أثناء الطفولة كان مرتبطًا بضعف الأداء التنفيذي بمجرد أن يبلغ الطفل 9 سنوات، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics.

مهارات الأداء التنفيذي هي عمليات عقلية "تمكننا من التخطيط وتركيز الانتباه وتذكر التعليمات والتوفيق بين مهام متعددة بنجاح"، وفقًا لمركز جامعة هارفارد لتنمية الطفل.

تعد مهارات الأداء التنفيذي مهمة للإدراك عالي المستوى، مثل التنظيم العاطفي والتعلم والتحصيل الأكاديمي والصحة العقلية ، وفقًا للدراسة.

قالت الدكتورة إريكا شيابيني، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنها تؤثر على نجاحنا اجتماعيًا وأكاديميًا ومهنيًا وفي كيفية رعاية أنفسنا.

وأوضحت تشيابيني، التي لم تشارك في الدراسة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على الرغم من أن هذه العمليات المعرفية تتطور بشكل طبيعي من الطفولة إلى مرحلة البلوغ ، فإنها تتأثر أيضًا بالتجارب التي لدينا ".

وقالت الدكتورة جويس هاريسون، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ، إن النتائج تدعم التوصيات الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والتي لا تشجع جميع أوقات الشاشة قبل بلوغ 18 شهرًا، باستثناء الدردشة المرئية.

قالت الدكتورة إريكا شيابيني من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ، إن الأطفال الصغار يجدون صعوبة في التعلم من الأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون.

أبلغ الوالدان عن وقت كل طفل أمام الشاشات ، ووجد الباحثون أن هناك ارتباطًا بين وقت الشاشة في الطفولة والانتباه والوظيفة التنفيذية في عمر 9 سنوات ، وفقًا للدراسة.

أشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان وقت الشاشة قد تسبب في ضعف الوظيفة التنفيذية أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى في بيئة الطفل تجعله أكثر استعدادًا لوقت أطول أمام الشاشة والأداء التنفيذي الضعيف.

إن الأطفال يجدون صعوبة في تفسير المعلومات المعروضة في بعدين ، على سبيل المثال على الشاشات ، ويواجهون صعوبة في التمييز بين الخيال والواقع.

عندما يتعلق الأمر بالتنظيم العاطفي ، يمكن للرضع والأطفال الصغار التعلم من القائمين على رعايتهم عندما يمثلون نموذجًا لضبط النفس أو يساعدون في تصنيف المشاعر والتعبيرات المناسبة.