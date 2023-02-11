شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات الحمل وعلاقتها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المجلة الطبية البريطانية دراسة من السويد تشير إلي أن النساء اللواتي يعانين من أي من مضاعفات الحمل الخمسة الرئيسية ، بما في ذلك الولادة المبكرة وتسمم الحمل ، يظهرن زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية حتى 46 عامًا بعد الولادة .

ويقول الباحثون إن جميع نتائج الحمل السلبية الرئيسية يجب أن يتم التعرف عليها كعوامل خطر مدى الحياة لمرض القلب الإقفاري ، ويجب تقديم الرعاية المناسبة للنساء للمساعدة في منع تطوره.

وأمراض القلب حالة خطيرة حيث تضيق أو تسد الأوعية الدموية التي تغذي القلب وهي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في جميع أنحاء العالم.

وتم ربط نتائج الحمل السلبية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، ولكن على الرغم من أن ما يقرب من ثلث النساء يعانين من نتيجة حمل سلبية خلال سنوات الإنجاب ، إلا أن القليل من الدراسات قد فحصت أكثر من نتيجة واحدة في نفس المجموعة من النساء ، مما منع أي استنتاجات مؤكدة يمكن استخلاصها.

ولمعالجة هذا الأمر ، شرع الباحثون المقيمون في الولايات المتحدة والسويد في دراسة الارتباطات بين خمس نتائج سلبية رئيسية للحمل والمخاطر طويلة المدى للإصابة بأمراض القلب الإقفارية لدى الأمهات، حددوا 2،195،266 امرأة في السويد ، بمتوسط ​​عمر يبلغ 27 عامًا وليس لديهن تاريخ من الإصابة بأمراض القلب ، وأنجبن طفلًا واحدًا على قيد الحياة بين عامي 1973 و 2015 ديسمبر 2018.

وكانت نتائج الحمل الضائرة الخمس ذات الأهمية الولادة المبكرة (أقل من 37 أسبوعًا من الحمل) ، وصغيرة بالنسبة لعمر الحمل عند الولادة ، وتسمم الحمل ، واضطرابات ضغط الدم الأخرى أثناء الحمل ، وسكري الحمل.

تم أخذ عوامل مهمة أخرى في الاعتبار ، مثل عمر الأم وعدد الأطفال ومستوى التعليم والدخل ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وتاريخ ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وبشكل عام ، تم تشخيص مرض نقص تروية القلب لدى 83،881 (3.8٪) امرأة بمتوسط ​​أعمار 58 عامًا.، و أظهرن زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية اللاحقة.

ففي السنوات العشر التي أعقبت الولادة ، زادت المعدلات النسبية لأمراض القلب الإقفارية مرتين عند النساء المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم الأخرى أثناء الحمل (46 حالة إضافية لكل 100000 شخص سنة) ، 1.7 مرة في النساء اللواتي يعانين من الولادة المبكرة (19 حالة إضافية لكل شخص). 100000) ، 1.5 ضعف في أولئك الذين يعانون من تسمم الحمل (12 حالة إضافية لكل 100000) ، 1.3 ضعف في أولئك الذين يعانون من سكري الحمل ، و 1.1 ضعف في أولئك الذين أنجبوا رضيعًا صغيرًا لعمر الحمل ، بعد التكيف مع جميع العوامل الأخرى .

وأظهرت النساء اللواتي عانين من العديد من نتائج الحمل السلبية زيادات أخرى في المخاطر. في السنوات العشر التالية للولادة ، كانت معدلات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية مع نتائج حمل سلبية 1 أو 2 أو 3 أو أكثر 1.3 ضعفًا و 1.8 ضعفًا و 2.3 ضعفًا (20 و 34 و 58 حالة لكل 100000 شخص) ، على التوالى.

وانخفضت معظم المعدلات النسبية بمرور الوقت لكنها ظلت تزداد بشكل ملحوظ (1.1 ضعفًا إلى 1.5 ضعفًا) حتى بعد 30-46 عامًا من الولادة ، وتم تفسيرها جزئيًا فقط من خلال العوامل الوراثية أو البيئية المشتركة داخل العائلات.

وهذه دراسة قائمة على الملاحظة ، لذلك لا يمكن تحديد السبب ، ولا يمكن للباحثين استبعاد احتمال عدم الإبلاغ عن أمراض القلب الإقفارية أو أن تدخين الأم أو السمنة أو عوامل الخطر الأخرى أثناء الحمل قد أثرت على نتائجها.

ومع ذلك ، فإن حجم العينة الكبير المستند إلى بيانات الولادة والسجل الطبي الكاملة على مستوى الدولة والمتابعة طويلة المدى يدفعان الباحثين إلى القول بأنه يجب التعرف على جميع نتائج الحمل السلبية الرئيسية كعوامل خطر مدى الحياة لمرض القلب الإقفاري.

وخلصوا إلى أن "النساء اللواتي يعانين من نتائج سلبية أثناء الحمل يجب أن يؤخذن في الاعتبار من أجل التقييم الوقائي المبكر والحد من المخاطر على المدى الطويل للمساعدة في منع تطور مرض القلب الإقفاري".