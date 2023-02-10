شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة المرضية.. متى تكون جراحة السمنة هي الخيار الوحيد للمريض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون السمنة مرضًا منهكًا وغالبًا ما ترتبط بأمراض مشتركة متعددة مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وانقطاع النفس الانسدادي النومي، وضيق التنفس، والنقرس، ودوالي الأوردة، وما إلى ذلك.

إذا فشل المريض في إنقاص الوزن حتى بعد استمراره جهود، يمكن أن تأتي جراحة السمنة لإنقاذهم وتعمل كأداة لمساعدتهم على الوصول إلى الهدف.

السمنة لا ترجع فقط إلى اتباع نظام غذائي مفرط وقلة ممارسة الرياضة، ولكنها وفقا لموقع " thehealthsite " ناتجة بشكل رئيسي عن خلل في التنظيم الهرموني العصبي وتختلف شدة المرض من شخص لآخر.

لا تساعد جراحة علاج البدانة الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة على إنقاص الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين الأمراض المصاحبة المرتبطة بالسمنة ونوعية حياتهم.

الأشياء التي يجب العناية بها قبل جراحة السمنة

وفقًا لأخصائية التغذية لعلاج البدانة، فإن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة يحتاجون إلى تحسين التغذية قبل أن يخضعوا لعملية جراحية لإنقاص الوزن، علاوة على ذلك، يجب السيطرة على الحالات المصاحبة قبل الجراحة للمساعدة في التعافي بعد الجراحة، وفقًا للأطباء، يعد انقطاع النفس النومي من أكثر الحالات الطبية المرتبطة بالسمنة المفرطة شيوعًا ولا يتم تشخيصه عادةً.

آثار جراحة السمنة تتجاوز فقدان الوزن

تعمل جراحة السمنة على تغيير الجهاز الهضمي جراحيًا لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الجراحة ، والطريقتان الأكثر شيوعًا هما تكميم المعدة و جراحة المجازة المعدية، وفقًا لمايو كلينك، في كلتا العمليتين ، يقوم الجراحون بإغلاق أو إزالة جزء من المعدة ، وبالتالي الحد من كمية الطعام التي يمكن للشخص تناولها في وقت واحد وتقليل امتصاص العناصر الغذائية.

تعتبر جراحة السمنة أكثر أمانًا وأقل توغلًا اليوم مما كانت عليه عندما أجريت لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى إدخال الجراحة بالمنظار (يتم إجراؤها بشق صغير فقط باستخدام الكاميرا).

يُعتبر الشخص مصابًا بمتلازمة التمثيل الغذائي عندما يكون لديه ثلاثة من الحالات التالية، وفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم :