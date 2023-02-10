شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض مزعجة تحدث أثناء الحمل وطرق التعامل معها.. ألم الظهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لكل امرأة أن تعاني من أعراض الحمل بشكل مختلف، وقد تعاني الأم الحامل علامات التوتر أو القلق بسبب أعراض الحمل المزعجة التي تعاني منها، إن إدراك الأعراض الأساسية لا يقل أهمية عن اتخاذ الاحتياطات أثناء الحمل، في هذا التقرير نتعرف على 5 أعراض مزعجة تحدث أثناء الحمل، بحسب موقع "Health".

5 أعراض مزعجة تحدث أثناء الحمل 1. آلام الظهريحدث ألم الظهر من الثلث الأول من الحمل بسبب عدة عوامل مثل زيادة مستويات الهرمونات والبروجسترون مما يؤدي إلى تمدد وتقلص الأربطة أثناء الحمل.

خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، يعاني جسم المرأة من تغيرات هرمونية يمكن زيادة الوزن ، وفصل العضلات ، وآلام أسفل الظهر والمفاصل خلال المرحلة المتأخرة من الحمل.

قد تبدو آلام الظهر حتمية أثناء الحمل ومع ذلك ، هناك تدابير احترازية للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل:

* الحصول على قسط جيد من النوم

* استخدم طرق الضغط الدافئ لتقليل الالتهاب وإرخاء العضلات المشدودة

* تقنيات اليقظة مثل اليوجا والتأمل لتقليل التوتر

* استخدم وسادة أسفل الظهر أثناء الجلوس للحصول على دعم إضافي للظهر

* الحفاظ على نظام غذائي صحي

* ممارسة التمارين الملائمة للحمل لتقوية عضلات الظهر ومحاولة الحفاظ على وضعية جيدة





2. الدوخةالدوخة هي أحد أعراض الحمل الشائعة الأخرى التي تحدث خلال مراحل الحمل المبكرة بسبب التغير في مستويات الهرمون لتسهيل زيادة تدفق الدم في الجسم. تضمن زيادة تدفق الدم نمو الجنين في الرحم ومع ذلك ، تؤدي زيادة تدفق الدم إلى انخفاض ضغط الدم وهذا يؤدي إلى الدوار والإرهاق ، كما يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض الحديد إلى الشعور بالدوخة أثناء الحمل.

يمكن السيطرة على الدوخة أو تقليلها أثناء الحمل بالطرق التالية:

* بالحفاظ على نظام غذائي صحي لتلافي نقص الحديد ومستويات السكر

* بالبقاء رطبًا طوال اليوم

* عن طريق زيادة الحركات اليومية لمواكبة الدورة الدموية

* الانتظام في تناول المكملات والأدوية التي يصفها الطبيب





3. تساقط الشعرغالبًا ما تعاني النساء من تساقط الشعر أثناء الحمل بسبب الإجهاد تُسمى هذه الحالة طبياً تساقط الشعر الكربي ، والتي يمكن أن تؤثر على عدد قليل من النساء أثناء الحمل. قد تعانين أيضًا من تساقط الشعر بسبب اضطرابات الغدة الدرقية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية (الكثير من هرمون الغدة الدرقية) أو قصور الغدة الدرقية (نقص هرمون الغدة الدرقية) والذي قد يكون من الصعب اكتشافه أثناء الحمل.

يعد نقص الحديد أيضًا أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر بسبب عدم كفاية خلايا الدم الحمراء التي تسهل وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.

يمكن ممارسة بعض الإجراءات الوقائية أثناء التعرض لتساقط الشعر أثناء الحمل:

*الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد والعناصر الغذائية الهامة الأخرى

* غسل الشعر بلطف. استخدام مشطًا واسع الأسنان لتجنب شد الشعر بقوة أثناء فك تشابكه

* امنحي شعرك استراحة من العلاجات الكيميائية القاسية أو الحرارة





4. نزيف اللثةمن المرجح أن تعاني النساء الحوامل من أعراض التهاب اللثة (شكل شائع وخفيف من أمراض اللثة) بسبب التغير المتقلب في الهرمونات ، إلى جانب انخفاض إنتاج اللعاب وكذلك غثيان الصباح.

قد يحدث نزيف اللثة وكذلك أعراض التهاب اللثة خلال الثلث الثاني من الحمل والتي قد تتطور حتى الثلث الثالث من الحمل. التدابير الفعالة لضمان انخفاض نزيف اللثة هي:

* الحفاظ على نظافة الفم عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم بالإضافة إلى استخدام الخيط

* تناول فيتامينات ما قبل الولادة الغنية بفيتامين سي وكذلك الكالسيوم

* ممارسة العلاجات المنزلية مثل المضمضة بالماء المالح





5. ألم المعصمتُعرف طبيًا باسم متلازمة النفق الرسغي ، وهي حالة تحدث بسبب تورم الأعصاب مما يؤدي إلى تنميل أو وخز أو ألم في إحدى يديك أو كلتيهما. يحدث هذا في الغالب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لمنع أو تقليل آلام الرسغ أثناء الحمل:

* مجموعة من تمارين الحركة لشد الرسغ

* ضعي الثلج لتقليل الألم

* ارتداء جبيرة المعصم