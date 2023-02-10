شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكملات الغذائية ليست دواء وتستخدم كمواد مساعدة في العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحتاج النظام الغذائي للشخص إلى تناول بعض المكملات الغذائية، لعدم احتواء الأطعمة على الفيتامينات المناسبة في هذه الحالات، قد يقترح الطبيب تغيير النظام الغذائي تمامًا، لان المكملات ليست بديلاً عن نظام غذائي غني بالمغذيات. يفكك الجسم فيه الطعام أسهل من الحبوب أو الفيتامينات بحسب ما نشره موقع فيستي. رو.

وأوضح بعض الأطباء أن مسألة إضافة أطعمة كاملة إلى النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية إذا كان الجسم في حاجة ماسة إلى بعض العناصر الغذائية بسبب المرض أو نقص الفيتامينات. فيتم اخذ مكملات الحديد لشخص يعاني من نقص الحديد.

وشددت بعض الدراسات ايضا علي ضرورة الحصول علي الاستشارة الطبيبة قبل البدء في نظام غذائي جديد ، والذي يتضمن الفيتامينات والمكملات الغذائية، حيث أن الاخضائي يمكنه اقتراح المكملات الغذائية التي يجب تناولها أو الابتعاد عنها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة يكاتيرينا بارونوفا، إلى أن "التعب المزمن، يعني أن هناك شيئا ما غير طبيعي في الجسم. جميعنا بحاجة إلى هرمونين "التربتوفان والسيروتونين " لنشعر بالسعادة. لذلك يجب أن يحصل عليهما الجسم. ولكن إذا كان الشخص خاملا ولا يتحرك ويشرب ماء غير صالح للشرب ولا يتنفس بصورة طبيعية فلن تساعده الأدوية والمستحضرات الطبية علي العلاج".

وفي ذات السياق ايضا قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يجب قبل شراء المكملات الغذائية وتناولها، استشارة الطبيب وإجراء تحليل للدم،قائلا: "ثلاثة أمراض تظهر على انها تعب مزمن- يشكل الاكتئاب 90 بالمئة من الحالات. و كذلك متلازمة الذأب الحمامي وداء لايم".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن المكملات الغذائية ليست دواء ، وتستخدم فقط للوقاية من الأمراض أو كمواد مساعدة للأدوية المستخدمة في العلاج ، مضيفا بان تحتوي المكملات الغذائية على مواد لا تذكر ضمن مكونات تركيبها أي قد يكون لها تأثير غير متوقع.