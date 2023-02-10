شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الكيميائية في طلاء الأظافر والشامبو تزيد خطر الإصابة بالسكري.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن المادة الكيميائية السامة الموجودة في منتجات التجميل مثل طلاء الأظافر والشامبو والعطور ورذاذ الشعر يمكن أن تتسرب عبر الجلد وتتسبب في تلف الكبد والكلى والرئتين والأعضاء الأخرى وتزيد خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Endocrine Society of Clinical Endocrinology & Metabolism، أن هذه المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء (EDCs) مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

الفثالات هي مواد كيميائية تستخدم على نطاق واسع في البلاستيك مثل منتجات العناية الشخصية ولعب الأطفال وتغليف الأطعمة والمشروبات، ويرتبط التعرض للفثالات بانخفاض الخصوبة والسكري واضطرابات الغدد الصماء الأخرى.

قال سونج كيون بارك، البروفيسور في كلية الصحة العامة بجامعة ميتشيجان الأمريكية: "وجد بحثنا أن الفثالات قد تساهم في ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري لدى النساء على مدى ست سنوات".

وأضاف قائلاً "يتعرض الناس للفثالات يوميًا ، مما يزيد من خطر تعرضهم للعديد من الأمراض الأيضية، ومن المهم أن نتعامل مع المواد الكيميائية المُسببة لاختلال الغدد الصماء الآن لأنها ضارة بصحة الإنسان."

درس الباحثون 1308 امرأة من دراسة صحة المرأة(SWAN) على مدى ست سنوات لمعرفة ما إذا كانت الفثالات تساهم في الإصابة بمرض السكري في هذه الفئة من السكان.

حوالي 5٪ من النساء أصبن بمرض السكري على مدى ست سنوات وكان لدى هؤلاء النساء تركيزات من الفثالات في بولهن مماثلة للنساء في منتصف العمر في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما تم جمع عينات البول.

النساء ذوى البشرة الفاتحة المعرضات لمستويات عالية من بعض الفثالات لديهن فرصة 30-63٪ أعلى للإصابة بمرض السكري ، في حين أن المواد الكيميائية الضارة لم تكن مرتبطة بمرض السكري لدى النساء ذوي البشرة السمراء أو الآسيويات.