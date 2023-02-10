شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك في التعامل مع تقلبات المزاج.. أبرزها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث تقلبات المزاج بسبب نقص التغذية السليمة، وتعتبر السبانخ والأطعمة المخمرة من مضادات الاكتئاب، فالتغيرات السريعة في المزاج والتقلبات المفاجئة في الحالة العاطفية يمكن أن يكون لها عدة أسباب أساسية.

تخضع العديد من النساء لتقلبات مزاجية أثناء الدورة الشهرية بسبب عدم التوازن الهرموني، ومع ذلك ، لا يمكن أن تحدث جميع التقلبات المزاجية بسبب الإجهاد وحالات الصحة العقلية والتغذية، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

أوضح خبير التغذية نمامي أجاروال ، أن تقلبات المزاج وكيف أن عدم التوازن الهرموني ليس السبب الوحيد لتقلب المزاج.

و قال نمامي أجاروال أن تقلبات المزاج قد لا تكون مجرد متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالهرمونات ، ولكن يمكن أن تكون بسبب التغذية أيضًا.

وأضاف أنه إذا كان الشخص لا يأكل بشكل صحيح ، فإن بعض الأنشطة مثل مقابلة أفضل أصدقائك ، والنزهات مثل التسوق قد لا تساعد في تقلبات مزاجك.

وقال، أنت بحاجة إلى أطعمة تعزز هرمونات السعادة، وهناك أربعة أنواع من الأطعمة التي تساعد في التقلبات المزاجية.

-السبانخ: تحتوي السبانخ على الحديد والمغنيسيوم والفينيل إيثيل أمين ، والذي ثبت أنه يزيد من مستويات التشابك العصبي للدوبامين - وهو ناقل عصبي في الدماغ يؤثر على السلوك البشري مثل المزاج والتوتر، و تعمل هذه الخضار الورقية كمضاد للاكتئاب.

-الأطعمة المخمرة: تعتبر الأطعمة مثل الزبادي والكيمتشي خيارات بروبيوتيك رائعة للأمعاء لأنها ترفع الحالة المزاجية.

-البروتين: يحتوي البروتين على أحماض أمينية وهي ناقلات عصبية معروفة بتحسين الحالة المزاجية.

-مضادات الأكسدة: عزز مزاجك بالفواكه الغنية بمضادات الأكسدة. يمكنك إضافة التوت والتوت والفراولة إلى نظامك الغذائي لإصلاح حالتك المزاجية.

فالأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 هي أيضًا عوامل رفع مزاجية رائعة، وقالت "الأسماك والمكسرات والفواكه ذات الحبوب الكاملة والتوت والأناناس والموز مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية".