بيروت - نادين محمد -

من الممكن تنشيط هرمون حرق الدهون في الجسم. ومن اجل هذا لا بد من القيام ببعض الخطوات واتباع عدد من النصائح التي تحفز عمله وتأثيره. لكن قبل ذلك لا بد من التعرف على الهرمونات المسؤولة عن عملية تذويب او تخزين الدهون وكيفية عملها. ويجب التنبيه الى انه من الافضل دائماً، وقبل اتباع اي حمية او اتخاذ اي اجراء يرمي الى تخسيس الوزن، ان تتم استشارة الخبراء والاختصاصيين.

هرمونات حرق الدهون



قبل توضيح طريقة تنشيط هرمون حرق الدهون، لا بد من التعرف اولاً على الهرمونات التي يمكن ان تؤثر على الوزن.

هرمون اللبتين



-يسمى هرمون الشبع، تنتجه الخلايا الدهنية ويساعد على تخفيف الإحساس بالجوع من خلال التأثير على منطقة المهاد الدماغية المسؤولة عن تنظيم الشهية.

- يتم الحديث عن مشكلة مقاومة اللبتين في حال عدم قيام هذا الهرمون بعمله بالطريقة الصحيحة. ومن اجل منع حدوث هذه المشكلة وتحسين قدرة اللبتين على التحكم بالشهية والحد من احتمال زيادة الوزن، من المفيد تطبيق هذه النصائح.

- عدم تناول المأكولات التي يمكن ان تسبب الالتهابات في الجسم ومنها السكر والدهون المصنعة.

- الحرص على تناول بعض الاطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد ومنها تحديداً الاسماك.

- ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي يومياً او بشكل منتظم اي 3 مرات على الاقل اسبوعياً.

- تناول بعض المتممات الغذائية ومن افضلها زيت السمك.

وتساهم هذه الخطوات في تحسين عملية الايض وتعديل المزاج والذاكرة والعديد من وظائف الدماغ.



هرمون الانسولين



من اجل تنشيط هرمون حرق الدهون، من الضروري الاهتمام بهرمون الانسولين الذي ينتجه البنكرياس. وهو المسؤول عن عملية ايض الدهون والكربوهيدرات وعن الحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم. ولأن ارتفاع مستوى هذا الهرمون يرتبط بعدد من المشاكل منها السمنة ومقاومة الانسولين، لا بد من الحرص على الحفاظ على مستوياته الطبيعية. ويمكن هذا من خلال تطبيق هذه النصائح.

- الحرص قدر الامكان على عدم تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

- الحد من تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. فهذا يساعد على خفض مستوى الانسولين في الجسم.

- تناول البروتينات يساهم ايضاً في خفض نسبة الانسولين. وهذا يعني تذويب دهون البطن.

- شرب الشاي الاخضر لأنه يساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

- تناول الاطعمة والمتتممات التي تحتوي على احماض الاوميغا 3.

- ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي والركض.



- تناول متممات المغنيزيوم.

وبالحديث عن تنشيط هرمون حرق الدهون، لا بد من ذكر تأثير هرمونات اخرى تؤدي دوراً في ما يتعلق بخسارة الوزن.

- الاستروجين. يرتبط انخفاض معدلات هذا الهرمون بزيادة الوزن كما ببلوغ سن الامل لدى النساء.

- هرمون الغريلين. ويطلق عليه الخبراء ايضاً تسمية هرمون الجوع. ومن اجل التحكم به لا بد من الانتباه الى انواع الاطعمة التي يتم تناولها.

- الكورتيزول. هو هرمون التوتر ومن الممكن ان يسبب ارتفاع معدلاته زيادة الرغبة في تناول الطعام واكتساب الوزن.



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