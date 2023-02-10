استعيدي رشاقتك بسرعة قبل يوم الحب بهذه الوصفات

بيروت - نادين محمد - لا يوجد وقت معيّن يستدعي كل سيدة الاهتمام برشاقتها، فالمسألة باتت من أولويات الروتين الجمالي. لكن قبل أيام من يوم الحب، تتمنى كل سيدة ستحتفل بهذا اليوم ان تنحت قوامها وتخسر وزنها الزائد كي تبدو أنحف، كي لا تواجه أي مشكلة في اختيار الملابس.

اعتمدي هذه الوصفات قبل يوم الحب بأسبوع وستلاحظين الفرق في التخسيس وحرق الدهون.

الشاي الأخضر مع الزنجبيل



المكونات

ملعقة صغيرة شاي أخضر.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

عصير ليمون حامض.



طريقة التحضير

يتم وضع كافة المكونات السابقة فوق النار حتى تغلي ثم يتم تركيبها على نار هادئة لمدة تصل إلى 10 دقائق.

يتم تصفية الخليط ثم يتم تناول ثلاث أكواب من هذا الخليط يوميًا، وذلك قبل تناول الأكل بحوالي نصف ساعة.

يتم استخدام هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج لمدة تصل إلى 20 يوم.



مشروب الماء مع الليمون





المكونات

كوب ماء دافئ.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تسخين الماء ثم يتم إضافة الليمون إليها.

يتم تقليب الخليط.

يتم تناول المشروب على الريق لمدة تصل إلى شهر للحصول على أفضل النتائج.

وصفة العسل والقرفة



تساعد القرفة على تحسين هضم الكربوهيدرات، وزيادة حرق السعرات الحرارية، مما يؤدى إلى فقدان الوزن الزائد من الجسم، ويمكن تجربة هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية :

الخطوات :

يجب إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى فنجان يحتوى على الماء المغلي.

يفضل تغطية الفنجان وترك المحتويات حتى تبرد.



الماء والعسل والقرفة



يفضل إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام، وشرب نصف الفنجان قبل النوم مباشرة.

ينصح بشرب النصف الآخر على معدة فارغة فى صباح اليوم التالى، مع الاستمرار فى تناول القرفة والعسل لمدة أسبوع.

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