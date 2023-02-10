بـ 8 خطوات تخلصي من وزنك الزائد بزيت السمك

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لزيت السمك لخسارة الوزن. فهو مصدر طبيعي وغني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، هو مكمل شائع لفقدان الوزن. فهو يقلل الالتهاب، ويحسن صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويعزز نمو الدماغ. الأهم من ذلك، أن زيت السمك يقلل من مستويات الكورتيزول، مما يساعد في التخلص من دهون البطن.

إليك كيف يساعد زيت السمك في تخسيس الوزن وفوائده الصحية

1. زيت السمك قد يزيد من الشعور بالشبع

تساعد أوميجا 3 في زيت السمك على إنقاص الوزن ومنحك الشبع. يمكن للأفراد الذين يرغبون في إنقاص وزنهم تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب.

2. زيت السمك قد يحسن معدل الأيض

يساعد زيت السمك في إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي. كلما زاد معدل الأيض لديك، تميل إلى فقدان الوزن.

أظهرت دراسة تجريبية أن تناول 3 جم من أحماض أوميجا 3 الدهنية يومياً أدى إلى تحسين معدل الأيض بنسبة 14٪ وأكسدة الدهون بنسبة 19٪.

3. زيت السمك قد يساعد في حرق الدهون

قد تساعد مكملات زيت السمك على حرق الدهون، فقد أجرى باحثون من فرنسا تجربة على عدد قليل من الأفراد الأصحاء. كان المشاركون تناولوا زيت السمك لمدة ثلاثة أسابيع، وتم إعطاؤهم 6 جم يومياً من زيت السمك لمدة 12 أسبوع . وبعد 12 أسبوعاً، وجد أن زيت السمك يسبب أكسدة الدهون.



4. زيت السمك قد يساعد في بناء كتلة العضلات

يساعد زيت السمك أيضاً في بناء العضلات مما يساعد على زيادة معدل الأيض. لقد وجد العلماء أن تناول مكملات بزيت السمك يمكن أن يساعد في بناء وتحسين كتلة العضلات.

5. زيت السمك يخفض مستويات الدهون الثلاثية

عند استهلاك الكثير من الأطعمة غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة، ترتفع مستويات الدهون الثلاثية. هذا يعرضك لخطر السمنة والأمراض ذات الصلة مثل أمراض القلب والسكري وتصلب الشرايين وما إلى ذلك.

لقد وجد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في زيت السمك تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم. تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من توافر الأحماض الدهنية، وهذا بدوره يمنع تكوين جزيئات الدهون الثلاثية، ويحميك من اكتساب الوزن.



6. زيت السمك يخفض الكولسترول الضار

قد تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد أو الكولسترول الجيد في الدم. وجدت دراسة أن تناول مكملات زيت السمك قد قلل من مستويات الكوليسترول الضار فإذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، فأضيفي زيت السمك إلى نظامك الغذائي. لن يساعدك فقط على فقدان الدهون تحت الجلد، ولكن أيضاً يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

7. زيت السمك يمنع مقاومة الإنسولين

يمكن أن يصبح جسمك مقاوماً للإنسولين إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة باستمرار. يصبح الإنسولين غير حساس للجلوكوز ولا يمتصه. هذا يجعلك تشعرين بالجوع؛ لأن خلاياك خالية من الجلوكوز. نتيجة لذلك، تأكلين أكثر وتكتسبين وزناً.

8. زيت السمك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات

كما يمكن أن تؤدي فترات التوتر الطويلة في الجسم إلى زيادة الوزن. أكدت الدراسات أن زيت السمك مضاد للالتهابات. يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تثبيط مسارات الالتهاب.

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