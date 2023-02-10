شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تزيد من خطر الإصابة بالعين الكسولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين الكسولة (الحوَل) هو انخفاض الرؤية في إحدى العينين ينجم عن التطور البصري غير الطبيعي في وقت مبكِّر من العمر وغالبًا ما تدور العين الأضعف أو الكسولة للداخل أو للخارج.

وحسب ما ذكره موقعhelthy عمومًا يتطوَّر الحَوَل من الولادة وحتى سن 7 سنوات وهذا هو السبب المؤدى إلى انخفاض الرؤية بين الأطفال ونادرًا ما تؤَثر العين الكسولة على كلتا العينين.

يمكن للتشخيص والعلاج المبكرين أن يساعدا على الوقاية من حدوث مشكلات طويلة الأمد في رؤية الطفل وعادةً ما يمكن تصحيح العين المصابة بضعف الإبصار بالنظارات أو العدسات اللاصقة أو العلاج بالترقيع.

تتضمن علامات مرض العين الكسولة وأعراضه ما يلي:

-عين تحيد للداخل أو للخارج

-عينان لا يبدو عليهما التناسق في العمل

-ضعف إدراك العمق

-حول أو إغلاق إحدى العنين

-إمالة الرأس

نتائج غير طبيعية لاختبارات فحص الرؤية

في بعض الأحيان، لا يكون مرض العين الكسولة واضحًا دون فحص العين.

راجع طبيب طفلك إذا لاحظت أن عينيه منحرفة بعد الأسابيع القليلة الأولى من الولادة فحص النظر مهم بالأخص إذا كان هناك تاريخ عائلي لحوَل العينين أو إعتام عدسة العين في الطفولة أو أمراض العيون الأخرى

ينصح بإجراء فحص كامل للعين لجميع الأطفال من عمر ثلاث إلى خمس سنوات.

تشمل العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعين الكسولة ما يلي:

-الولادة المبكرة

-الحجم الصغير عند الولادة

-وجود تاريخ عائلي من الإصابة بالعين الكسولة

-إعاقات النمو

المضاعفات

يمكن أن يتسبب مرض العين الكسولة الذي لم يتم علاجه في فقدان البصر الدائم.