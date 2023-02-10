بـ6حيل مجربة تخلصي من جفاف العين

بيروت - نادين محمد - إجهاد وجفاف العين أمر شائع، فعادة ما نرمش ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، ويمكن علاج إجهاد العين بطرق بسيطة غير جراحية؛ في ما يلي بعض النصائح الفعالة والسريعة التي يمكنك استخدامها لتخفيف علامات إجهاد العين نتيجة استخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول :

نصائح فعالة لعلاج جفاف العين

1. استخدام قطرات العين المرطبة

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استخدام قطرات العين للحفاظ على ترطيبهما ومنع تكرار الأعراض ولا بأس من استخدام قطرات العين التي لا تحتوي على مواد حافظة كلما دعت الحاجة.

إذا كانت القطرات تحتوي على مواد حافظة، فيجب عدم استخدامها أكثر من أربع مرات في اليوم. ويجب تجنب القطرات التي تحتوي على مزيل احمرار، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

2. أخذ فترات راحة

عندما تعمل بالقرب من شاشة رقمية، يجب أخذ فترات راحة من حين لآخر والنظر بعيدًا لإراحة عينيك.

الصورة من موقع AdobeStock

3. ضغط دافئ

يمكن أن يؤدي استخدام ضغط دافئ بعد التحديق في شاشة الكمبيوتر، أو قراءة كتاب إلى إرخاء عضلات عينيك وتخفيف جفاف العين.

تتضمن هذه الطريقة غمس قطعة قماش ناعمة ونظيفة في ماء دافئ، ويمكنك وضع قطعة قماش دافئة على جفونك وأخذ نفس عميق مع الاسترخاء لمدة دقيقة وتكرار ذلك ثلاث مرات على الأقل.

4. تدليك العين

باستخدام أصابع نظيفة، عليك تدليك الجفون والعضلات فوق الحاجبين وتحت العينين، سيؤدي ذلك إلى زيادة الدورة الدموية في العينين وتخفيف إجهاد العين في نفس الوقت. يمكن استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون أو جل الصبار أوكريم العين لجعل التدليك أكثر راحة.

الصورة من موقع AdobeStock

5. حمامات الشمس

يمكن التخفيف من إجهاد عين الكمبيوتر بالحمامات الشمسية، افعلي ذلك بدون النظارات أو العدسات اللاصقة بالوقوف أمام نافذة أو مكان يتلقى ضوءًا وافرًا من أشعة الشمس. أغلقي عينيك واسمحي لأشعة الشمس بتدفئة جفونك. عند الأطفال الصغار، تساعد أشعة الشمس في إطلاق الدوبامين من شبكية العين، مما يساعد في النمو الصحي للعينين ويمنع قصر النظر. من المهم عدم التحديق مباشرة في الشمس.

6. الصبار من أجل تخفيف الانتفاخ

إلى جانب الخصائص العلاجية والمهدئة للصبار، يمكنك أيضًا استخدامه كغسول لتدليك عينيك، ويمكن أن يؤدي إجراء بعض التغييرات على طريقة استخدامك للأجهزة الإلكترونية إلى تسهيل الأمر على عينيك. إذا كنت تستخدمين جهاز كمبيوتر، فتأكدي من أن الشاشة تبعد حوالي 25 بوصة عن وجهك، أي مسافة ذراع تقريبًا.

يجب أن يكون مركز الشاشة حوالي 10-15 درجة تحت مستوى العين. استخدمي مرشح شاشة غير لامع لتقليل الوهج على جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية.

عليك النظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة وأخذ استراحة طويلة لمدة 15 دقيقة.

الصورة من موقع AdobeStock

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ملاحظة من " الجميلة" يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

المصدر : موقع بولد سكاي الهندي