بـ4 علاجات سريعة ومجربة يمكنك التخلص من الأكل العاطفي

بيروت - نادين محمد - تلجأ الكثير من النساء إلى الأكل العاطفي عندما يتم استخدام الطعام لتهدئة أو قمع المشاعر السلبية مثل العزلة أو الغضب أو الملل أو التوتر، وغالبًا ما يتجاهل الأكل العاطفي مشاعر الجوع الجسدي، ويتحول الطعام كمصدر للراحة النفسية.

عادةً ما يتم تناول أطعمة كالبسكويت ورقائق البطاطس والشوكولاتة والآيس كريم، والتي تمنحك شعوراً سريعاً بتحسين المزاج .

يعد الإفراط في تناول الطعام بين الحين والآخر أمراً طبيعياً تمامًا، ولكن إذا كنت تعانين من نوبات الإفراط في الأكل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر، فمن المهم طلب المساعدة لأنه عندما تقومين باللجوء إلى الأكل العاطفي بشكل متكرر خاصة في أوقات متأخرة من اليوم يصبح الطعام آلية التأقلم الأساسية مع الشعور بالتوتر، يمكن أن يؤثر ذلك على الصحة الجسدية والعقلية.

ومن المثير للاهتمام، أن النساء قد يكنَّ أكثر عرضة لاستخدام الطعام كآلية للتكيف مقارنة بالرجال، الذين قد يكونون أكثر عرضة للجوء إلى التدخين.

علاج الأكل العاطفي

الصورة من موقع AdobeStock

على الجانب الآخر تعد زيادة الوزن والسمنة مرتبطين بتناول الأكل العاطفي عند النساء، ولكن ليس لدى الرجال. إليك كيفية علاجه.

1. السيطرة على الإجهاد

التعلم من التجارب السابقة يجعل الشخص أكثر وعياً، ويقوم بحل مشاكله العاطفية بهدوء بعيدًا عن الأكل العاطفي، فيمكن ممارسة عادة أو هواية جديدة أو ممارسة بعض التمارين الرياضية أو اليوجا والتأمل والاسترخاء.

الصورة من موقع AdobeStock

2. تناول وجبات خفيفة

يحدث الأكل العاطفي غالبًا دون وعي، لذا يعد الحل الأنسب هو تدوين كل ما تم تناوله بشكل يومي، وذلك حتى يتم التأكد من الكمية المتناولة إذا كانت ضمن المطلوب أو المسموح، ولا تزيد على الحد اللازم للسعرات الحرارية المناسبة يوميًا.

لذا سيساعد تناول وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسة بطريقة محسوبة كثيرًا في تجنب الإحساس بالجوع.

يمكن تناول وجبة خفيفة صحية ومتوازنة في غضون 15 دقيقة أو وجبة صحية ومتوازنة في غضون 30 دقيقة.

أيضاً يمكنك تناول شرب كوب من شاي الأعشاب بالفواكه أو الذهاب في نزهة على الأقدام عند الشعور بتناول الأكل العاطفي.

الصورة من موقع AdobeStock

3. الابتعاد عن الأطعمة الغير صحية

يتسبب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المصنعة في رفع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزون.

إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة مالحة، فعليك بتناول الفشار بدلاً من ذلك أيضاً يمكنك تناول الحبوب الكاملة التي تعد أحد المصادر لهرمون السيروتونين الذي يجعلك تشعرين بالسعادة .

كبديل للحلوى أو الكعكة أو الفطائر المفضلة لديك يوصى بإبقاء وعاء من الفاكهة الحلوة بالقرب منك.

4. اختيار الأطعمة التي تقاوم التوتر

غالبًا ما يحتوي الشاي على مضادات أكسدة مفيدة. ويحتوي الشاي الأخضر وشاي الماتشا والشاي الأبيض على حمض أميني يسمى L-theanine قد يساعد في تقليل مستويات التوتر.

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تميلين إلى تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فجربي تناول الكرز الداكن الذي يساعد على زيادة المستويات الطبيعية من الميلاتونين لمساعدتك على النوم. وبالمثل، قد يساعد السلمون والأسماك الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية على النوم.

أيضاً يوصي بتناول الشوكولاتة الداكنة (على الأقل 72٪ كاكاو) والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والفواكه والخضروات التي تلعب دورًا في الحفاظ على صحة العقل.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على مشروبات لسد الشهية تأثيرها فعّال جداً

ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح

المصدر : موقع stylecraze