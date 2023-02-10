شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب يمكن أن تساعد في علاج آلام التهاب المفاصل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل، فإلى جانب إضافة القليل من التمارين ، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقلل الالتهاب، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.
وهناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وإدارة المرض ، نشرت أخصائية التغذية Lovneet Batra حول الأعشاب التي يمكن أن تخفف آلام المفاصل، وكتبت في التسمية التوضيحية، فالتهاب المفاصل حالة مزمنة تؤثر على أكثر من 180 مليون شخص.
ووفقًا لأخصائي التغذية ، فإن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هما شكلان رئيسيان من التهاب المفاصل المرتبطان بآلام المفاصل الشديدة وانخفاض نوعية الحياة.
-الصبار: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يحتوي الجل على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تخفيف التهاب المفاصل.
-الكركم : مكونه الرئيسي ، الكركمين ، له خصائص مضادة للالتهابات.
-الزعتر: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.
-الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ، بما في ذلك القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترين ، وعلى تصنيع البروستاجلاندين الذي يسبب الألم والالتهابات.
-الثوم: يحتوي الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.