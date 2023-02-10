شكرا لقرائتكم خبر عن سوء نظافة الفم يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الدماغ.. اعر ف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة أولية ، فإن نظافة الفم تتجاوز الفم، و تنص ورقة سيتم تقديمها في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية 2023 على أن العناية بالأسنان واللثة يمكن أن تحسن صحة دماغك.

فالحفاظ على نظافة الفم مرتبط بصحة الدماغ ، وفقًا لبحث أولي سيتم تقديمه في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية 2023 التابع للجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية.

بينما أشارت الدراسات إلى وجود صلة بين أمراض اللثة وسوء صحة الفم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، لم يكن هناك دليل على ارتباطها بصحة الدماغ.

وقال مؤلف الدراسة سيبريان ريفيير، ما لم يكن واضحًا هو ما إذا كانت صحة الفم السيئة تؤثر على صحة الدماغ ، أي الحالة الوظيفية لدماغ الشخص ، والتي يمكننا الآن فهمها بشكل أفضل باستخدام أدوات التصوير العصبي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالرنين المغناطيسي، فتتأثر صحة الدماغ ، تمامًا مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، باختيارات نمط الحياة ، ويتضمن أحدها الحفاظ على نظافة أسنانك ولثتك.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون الصلة المحتملة بين صحة الفم وصحة الدماغ في 4000 بالغ لم يكن لديهم تاريخ من السكتة الدماغية ، بين عامي 2014 و 2021.

تم فحص علامات ضعف صحة الدماغ عبر صور التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين. وجد التحليل أن الأشخاص المعرضين وراثيًا للتسوس أو الأسنان المفقودة أو أولئك الذين يحتاجون إلى أطقم أسنان يعانون من أمراض الأوعية الدموية الدماغية الصامتة .

إلى جانب ذلك ، أدت صحة الفم السيئة وراثيًا بشكل عام إلى زيادة الأضرار التي لحقت بالبنية الدقيقة للدماغ ، مما قد يضعف الذاكرة والتوازن والحركة، وقد شوهد هذا من خلال تغيير بنسبة 43 في المائة في درجات الأضرار الهيكلية المجهرية المرئية في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال جوزيف أستاذ في جامعة سينسيناتي قسم طب الأعصاب وطب إعادة التأهيل، لا يزال من الجيد الاهتمام بنظافة الفم وصحته .

في الختام ، تسلط الدراسة الضوء على تأثير نظافة الفم على الدماغ وكيف لا ينبغي إهمال هذا الجانب في أنماط حياتهم.