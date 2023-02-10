شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الكلى المزمن.. الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطور مرض الكلى المزمن عندما تتضرر الكليتان لدرجة أنهما لم يعد بإمكانهما أداء وظيفتهما الرئيسية بشكل فعال وهى تصفية الفضلات من الدم، يحدث هذا المستوى من الضرر بشكل شائع بسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، لذا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكرى، فمن الضروري إجراء اختبارات منتظمة للكشف عن مرض الكلى المزمن، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ويزيد مرض الكلى المزمن أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب.

تابع السطور التالية لمعرفة العلامات الرئيسية لهذه الحالة، وأسبابها، وكيفية الحصول على التشخيص والعلاج.

أعراض مرض الكلى

إن التلف المبكر لكليتيك قد لا يسبب أي أعراض ولكن بمرور الوقت ، مع تقدم الضرر ، قد يتسبب مرض الكلى المزمن في حدوث تورم في أطرافك الذراعين والساقين - وأحيانًا في وجهك.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لمرض الكلى المزمن المتقدم ما يلي:

-تعب

-حكة أو جفاف الجلد

- الحاجة للتبول

-فقدان الشهية

-تقلصات العضلات

-ألم صدر

-الصداع

-غثيان

-مشاكل النوم

-فقدان الوزن

-مشاكل في التركيز

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يظهر ارتفاع ضغط الدم - كعرض من أعراض مرض الكلى المزمن - ولكنه أيضًا سبب رئيسي إليكم السبب:

قد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم كعرض لأن كليتيك تلعبان دورًا رئيسيًا في العمليات الهرمونية التي تنظم ضغط الدم، كما أن تلف الكلى يمنعهما من العمل بشكل صحيح.

قد تؤدي أيضًا النفايات التي تتراكم في مجرى الدم بسبب ضعف وظائف الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم سببًا لأن ارتفاع ضغط الدم يضر بالأوعية الدموية ، بما في ذلك الأوعية الموجودة في كليتيك، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مرض الكلى المزمن.

أسباب مرض الكلى المزمن

يعاني ما يقرب من ثلث البالغين المصابين بالسكري في الولايات المتحدة وواحد من كل خمسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم من أمراض الكلى المزمنة.

لكن يمكن أن تؤدي الحالات الأخرى أيضًا إلى تلف الكلى ، بما في ذلك:

-أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الكلية الذئبي

-تشوهات جسدية موروثة في الكلى والمسالك البولية

-الاضطرابات الجينية مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات

-التهاب كبيبات الكلى الحاد أو المزمن تتسبب هذه الأمراض في إتلاف الكبيبات ، وهي جزء من الكلى ينقي الدم

-أورام أو عوائق أخرى تصيب الكلى

-التهابات المسالك البولية المزمنة

نظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من أعراض في وقت مبكر، فمن الضروري أن تكون على دراية بعوامل الخطر الفردية الخاصة بك وتشمل هذه:

-عمرك - بعد بلوغ سن الأربعين ، تنخفض وظائف الكلى بنسبة 1٪ كل عام.

-ارتفاع ضغط الدم

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى أو الفشل الكلوي

-الإصابة بأي نوع من أنواع مرض السكري

علاج مرض الكلى المزمن

تعتمد خيارات العلاج بشكل عام على السبب الكامن وراء مرض الكلى وشدة الضرر الذي لحق بالكلى.

على سبيل المثال:

-إذا كان لديك تلف في الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم ، فقد يشمل علاجك تناول أدوية لخفض ضغط الدم.

-سيتضمن علاج أمراض الكلى الناتجة عن مرض السكري التحكم في نسبة السكر في الدم بأدوية مثل الأنسولين.

-في المراحل المتأخرة من مرض الكلى المزمن ، عندما تتوقف الكليتان عن العمل ولا تستطيعان تصفية الدم ، فإن العلاج يشمل غسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع أو زرع الكلى. قد تحتاج أيضًا إلى غسيل الكلى ليلًا أثناء النوم.

ليس من الممكن دائمًا منع تلف الكلى ، ولكن يمكنك إبطاء تقدم المرض والحد من الضغط الواقع على كليتيك عن طريق تجربة ما يلي:

-مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا ، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم

-تناول نظامًا غذائيًا صديقًا لمرض السكري لخفض ضغط الدم والتحكم في نسبة السكر في الدم

-قلل من تناول الملح

-راقب ضغط الدم لديك

-الإقلاع عن التدخين