شكرا لقرائتكم خبر عن فقد الأسنان وصعوبة البلع.. أعراض مبكرة لسرطان الفم لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أشكال مختلفة يستخدم فيها التبغ مثل السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والتبغ من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم، لذا نتعرف فى هذا التقرير على الأعراض الأولية والمبكرة لسرطان الفم، لأن الاكتشاف المبكر يساعد فى العلاج بشكل كبير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

صعوبة البلع

يمكن أن يرتبط سرطان الفم أيضًا بصعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك اللسان، قد يكون لديك إحساس بالغذاء في الحلق. عامل آخر يساهم في صعوبة البلع هو ضيق مجرى الطعام (المريء).

القرحة أو البقعة البيضاء والحمراء:

العرض الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هو القرحة التي لا تلتئم. بقعة بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من فمك. لا ترتبط البقع بالسرطان إذا كنت تستخدم دواء مضاد للفطريات وتختفي.

الأسنان المفقودة:

تم الإبلاغ أيضًا عن ارتباط فقدان الأسنان بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم إن استخدام السجائر وسوء نظافة الفم هي العوامل المسببة لحالة الأسنان السيئة.

من المرجح أن يتغير لون مينا أسنانك ويصبح رقيقًا بمرور الوقت إذا كنت تدخن أو تستخدم منتجات التبغ التي تمضغ. يتعرض كل من النيكوتين والتبغ لأسنانك عند التدخين.

نتيجة لذلك ، من المحتمل أن يكون لديك أسنان صفراء ملطخة وتنفس مزعج يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان الأسنان.

ألم أثناء فتح فمك:

هذا عرض آخر لسرطان الفم. يمكن لسرطان الفم أن يجعل مضغ الطعام وابتلاعه مؤلمًا أو يسبب لك إحساسًا بالحرقان. لا تختفي الكتل الفموية المستمرة وغير المبررة.

يمكن أن تشير الغدد الليمفاوية في الرقبة التي تحتوي على أورام مزمنة لا يمكن تفسيرها ولا تزول إلى الإصابة بسرطان الفم.

كيفية تشخيص سرطان الفم:

للتشخيص يقوم الأطباء بعمل خزعة وتصوير (فحص بالأشعة المقطعية / التصوير بالرنين المغناطيسي) لتحديد مدى انتشار السرطان.

سيؤثر نوع وموقع ومرحلة السرطان عند التشخيص على كيفية علاج سرطان الفم.

قد يخضع الشخص لنوع واحد فقط من العلاج، أو قد يخضع لمجموعة من علاجات السرطان (الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي) حسب المرحلة ".

أفضل طريقة للوقاية من سرطان الفم هي تجنب استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال، بدون التبغ ، نعيش أطول ، ونحظى بصحة أفضل ، ونمتلك المزيد من

الطاقة ، ولدينا مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة وغيرها من الأمراض.