إمرأة تُحقق 3 ملايين مشاهدة على" تيك توك" لتصوير منزلها المتهالك رغم ادعائها الثراء

حققت امرأة انتشارا كبيرا على موقع" تيك توك"، بعد أن زعمت أن والديها من أصحاب الملايين، إلا أن منزلهما لا يوحى بذلك، حيث إنه محطم بالكامل تقريبا.

الفيديو يحقق 3 ملايين مشاهدة

انتشرت فيث، إحدى مستخدمى TikTok، التى تطلق على نفسها اسم Gould Standard على منصة التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة مقطع فيديو لمفروشات والديها ذات الميزانية المحدودة، وحصد مقطع فيث أكثر من 3 ملايين مشاهدة وعلق ما يقرب من 2000 شخص، وفقا لصحيفة" ذا صن" البريطانية.

تفاصيل المنزل الرخيصة تفاصيل المنزل الرخيصة



جزء من الفيديو جزء من الفيديو

ويبدأ المقطع بمنظر سطح رخامى للمطبخ وزجاجة بخاخ للتنظيف تتأرجح على الحافة، وقالت، "عندما يكون والداك من أصحاب الملايين وأيضًا يشتريان الأرخص على الإطلاق."

وبالإنتقال إلى المكتب المنزلى، تظهر للمشاهدين قطعة قماش قذرة مطوية على مكتب والدها، وقالت، "هذه الخرقة المطوية تم استخدامها لعقود".



الفتاة تركز على سترة والدها المتهالكة

بعد ذلك، تقوم بتكبير الصورة على سترة والدها المفضلة، وبها ثقب كبير فى أحد الأكمام، وقالت :"هذه سترة والدى التى يرتديها كل يوم"، يوجد أيضا فى المنزل رف أحذية بقيمة 10 دولارات، قالت فيث إنه مكسور من عقود، والرف مغطى بالقذورات والغبار، لكن يبدو أن والديها غير مستعدين للتخلى عنه".

وبالعودة إلى المطبخ، تقوم الكاميرا بالتركيز على محمصة بلاستيكية بيضاء قديمة، توجد به 4 فتحات للخبز، ولكن يبدو أن نصف المحمصة غير صالح للاستخدام.

لم يستطع أتباع فيث المتحمسون الإنتظار لمشاركة آرائهم حول ممتلكات والديها الغريبة، وقال أحد المستخدمين، "لقد نشأت على هذا النحو وأنا أكره ذلك تمامًا، لن أعيش مثل هذا مرة أخرى، لن أبالغ فى الإنفاق، لكن إذا كان هناك شيء قديم، فانتقل إلى الأمام، وقال أخر، "هذا والدى.. لا ينفق فلسا واحدا، نفس الساعة منذ أن كان عمره 14 عاما"، واستهزأ البعض بالموقف، وسألت امرأة ساخرة، "فماذا يفعلون بالمال؟ مجرد اكتناز من أجل المتعة".

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