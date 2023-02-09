كيفية تربية طفلك بطريقة سوية وغير نرجسية

الشخص النرجسى هو واحد إنسان يتجنب الجميع الجلوس معه، نظرا لطريقته وأسلوبه السيئ في التعامل مع الأخرين، فتلك الصفات السيئة التي يحملها لم تهبط عليه فجأة بل تربى عليها ونشئت بداخله منذ أن كان طفلا صغيرا، وذلك بالطبع ليس بقصد من والدية، ولكن بطريق الخطأ.

تقول سلمي أبواليزيد استشارى الطب النفسى فى حديثها لـ "اليوم السابع" أنه لا يمكن تصنيف طفل بأنه شخص نرجسى، وذلك لأنه من الطبيعى أن شخصيته تتشكل يوما بعد آخر، وهناك أفعال يقوم بها فقط من أجل جذب الانتباه، كما يجب حثه على تجنب الأفعال غير الائقة وإبراز الفعل الذي يدعم أخلاقنا الجميلة، وأضافت استشاري الطب النفسي والصحة النفسية أن هناك بعض الصفات والأفعال التي يجب غرسها فى الطفل لتجنب تربية شخص نرجسى، ومنها:

الرأفة

تقول "أبو اليزيد" إن الرأفة والتعاطف من الصفات التى يجب غرسها فى الطفل، وذلك بتعليمه العطف على من حوله، سواء أخواته بالمنزل، أو أصدقائه خارج المنزل أو مع حيوانه الأليف.



تحمل المسؤولية

وتؤكد أن الشخص النرجسي لا يحب تحمل المسؤولية وخاصة عن أخطائه، فهو يلقى اللوم على أي شخص حوله في أي تصرف، لذلك فأول الخطوات الصحيحة في تربية الطفل السوي أنه يتحمل مسؤولية أفعاله، فإذا كان في العمر الصغير عليه الاهتمام بألعابه، ومن ثم ترتيب غرفته، ومن ثم تحضير كتبه، ففي كل مرحلة عمرية طريقة لتحمل المسؤولية.

الرأفة الرأفة

الحب دون شروط

أكدت استشاري الطب النفسي، على ضرورة تقديم الحب للأطفال دون شروط، ودون أي مقابل، وهذا الفعل يعطيهم الثقة بأنفسهم، ويخبرهم بقيمتهم الأساسية في الحياة، الخب في كافة النواحى الحياتية المختلفة في التمرين، أو في إنهاء واجباته، فهو يحبهم دائما وطوال الوقت وحتى في المشاكل.

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