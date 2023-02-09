9 نصائح للسيطرة على ألفاظ الأطفال غير اللائقة

ينزعج الأباء من استخدام ألفاظ وكلمات نابيه من أطفالهم وخاصة في حالة انضباط الوالدين في التربية وعدم التلفظ بكلمات غير مقبولة فقد تكون البيئة المحيطة سبب رئيسي لذلك، لذا عليكِ عليكى أن تتبعي مصدر الألفاظ والكلمات الخارجة، من دائرة الأصدقاء بالنادي والمدرسة، أو الجيران، الأفلام مصدر أيضا لتعلم ألفاظ خارجة، لذا يستعرض خلال السطور التالية، بعض النصائح للحد من الألفاظ الخارجة لدى طفلك وفقًا لما أشارت إليها شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك.

التخلص من الالفاظ التخلص من الالفاظ



أبدئي بنفسك:

ابدا بنفسك وكن قدوة لطفلك فهو إنعكاس لصورتك فأحرصي على عدم قول أي ألفاظ خارجة وخاصة عند الغضب فأن طفلك يلتقط منك تلك الكلمات ليعبر لاحقاً عن نفسه وقت غضبه أو يستخدمها كأسلوب وطريقه في كلامه غير مدرك بأنها كلمات غير مقبول التلفظ بها.

ضبط النفس:



عليكِ بضبط النفس وعدم العقاب القاسي فبعض الأباء يقومون بالضرب والعقاب حينما يستخدم أطفالهم شتائم.

حددي مصادر الألفاظ:

حددي مصدر الألفاظ مع طفلك عليك متابعة هاتفه وتصفح" الشات" مع رفقاءه وحددي من أصدقائه يقوم بالسباب والشتائم لتجنبه.

معرفة الطفل أنه على خطأ:

ناقشى طفلك واجعليه يعرف بنفسه إنه على خطأ وأن ما يتلفظ به من كلمات غير مقبول ويعطى عنه صورة ذهنية بأنه غير مهذب أمام عائلته وأصدقاءه.

اشرحي لطفلك:

اشرحي لطفلك معنى الكلمات والألفاظ البذيئة وأجعليه يستنكر بنفسه قولها مرة أخرى، وأعطيه بدائل للكلمات حين التعبيرعن غضبه أو المواقف المختلفة.

التوضيح:

النكات الخادشة والخارجة عن اللياقة ووضحى لطفلك أنها تحتوى على معانى غير مقبولة، ويمكن استخدام النكتة والضحك بشكل مقبول دون التعدي بالألفاظ.

البحث عن قدوة:

عليكِ باللجوء إلى قدوة لطفلك اذا فشلتي في تغير مفرداته فضرورة وجود نموذج جيد يقتدى به يجعله يكف من التلفظ بألفاظ خارجة.

الحرمان من أشياء :

العقاب والحرمان في حالة الأسرارعلى التلفظ بالشتائم، الحرمان من أشياء وأماكن يفضلها وحددي له بأنه محروم بسبب ألفاظه الخارجة.

عززي سلوكه الجيد :



عززى سلوكه الجيد حين يبدل مفرداته اللغوية النابية بكلمات حسنة وكافئ سلوكه واظهري استحسانك له وإنه طفل مرغوب فيه ومحبب لمن حوله والجميع يحبون أن يروه صاحب خلق حسن.

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