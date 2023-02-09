شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ارتجاع المرىء عند الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن المصابين بالتهاب بالحنجرة يعانون من بحة في الصوت وإحساس بوجود كتلة بالحلق أو التهاب فيه، وليس بالضرورة أن يشكوا هؤلاء المرضى من حرقان بالمعدة، وهي شكوى أساسية في مسألة الإصابة بارتجاع سوائل المعدة إلى المريء مرة أخرى، مما يتسبب ذلك في التهاب المريء، بحسب ما نشره موقع Webmd.

تعريف التهاب الحنجرة الارتجاعي هو اضطراب في الصوت ينتج عن تهيج وتورم الطبقات الصوتية بسبب ارتجاع سوائل المعدة إلى الحلق، و يسمى هذا التدفق العكسي بالارتجاع الحمضي ، وتحتوي سوائل المعدة على أحماض وإنزيمات تساعد على هضم الطعام في المعدة، وفي حالة ارتداد تلك الأحماض من المعدة إلى الحلق ، فإنها تؤدي إلى تغير في الصوت والتهابات بالحنجرة وتصيب الشخص بالارتجاع الحمضي .

أوضحت بعض الدراسات ان الشعور بالحرقان في أسفل صدرك (حرقة المعدة)، هو احد الاعراض الأساسية للاصابة بارتجاع المرىء، ويتم تسميته "بالارتجاع الصامت.الارتجاع الصامت شائع عند الرضع لأن نموهم غير مكتمل، ومناعتهم ضعيفة ، ولديهم مريء أقصرمن الكبار، بينما السبب عند البالغين غير محدد بعينه.





أعراض الإصابة بالارتجاع لدى الأطفال

1.بحة في الصوت

2. السعال المزمن

3. توقف في التنفس

4.صعوبة في الرضاعة

5.صعوبة في زيادة الوزن

بينما يعاني البالغون من حرقة في المعدة أو طعم مرير أو حرقان في مؤخرة الحلق. لكن من غير المرجح أن يكون لديهم مثل هذه العلامات للارتجاع الحمضي. في كثير من الأحيان ، تكون الأعراض عند البالغين غامضة ويمكن الخلط بينها بسهولة مع مشاكل أخرى. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي .





اعراض الإصابة بالارتجاع عند الكبار1.تطهير الحلق المفرط

2.السعال المستمر

3.بحة في الصوت

4.ورم في الحلق لا يزول مع البلع المتكرر

5.صعوبة في البلع

6.صعوبة في التنفس

7.إلتهاب الحلق

حمض المعدة الذي يتجمع في الحلق والحنجرة يمكن أن يسبب تهيجًا وتلفًا طويل الأمد، وهو ما يسمي الارتجاع بالمرئ.