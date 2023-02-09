شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكركديه لصحة القلب.. يخفض الكوليسترول والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى بين جميع الأمراض غير المعدية الأخرى، قد يكون السبب الرئيسي لذلك هو الاستعداد الوراثي والعوامل المرتبطة بنمط الحياة، من المهم التركيز على العوامل القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تتمثل إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك في تضمين الأطعمة العلاجية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على قلبك وصحتك العامة، والكركديه هو أحد هذه الأعشاب التي تساعد فى تحسين صحة القلب.

فوائد الكركديه لصحة القلب

1. خفض ضغط الدم

وجدت العديد من الدراسات التي تفحص تأثير مستخلصات الكركديه أن الكركديه يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، من بين جميع أمراض القلب، يعتبر ارتفاع ضغط الدم هو الحالة الأكثر شيوعًا وقد أصبح من المهم للغاية إيجاد تدابير لمكافحته. ومع ذلك ، من المهم استشارة طبيبك قبل تضمين الكركديه إذا كنت تتناول بالفعل أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم.

2. يمنع توسع الأوعية الدموية

تصلب الشرايين هو حالة تتراكم فيها الدهون في الأوعية الدموية والتي قد تكون قاتلة عند التمزق. يتم ممارسة الدور الوقائي للكركديه عن طريق تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السئ الذي يتراكم بكميات عالية.

3. يقلل من الكوليسترول السئ

يكمن الخطر الرئيسي لتراكم الدهون في الأكسدة عندما يتأكسد الكوليسترول السيئ المتراكم فإنه يؤدي إلى تصلب الشرايين وخطر محتمل للعديد من مشاكل القلب الأخرى.

تتمثل إحدى الطرق السهلة لمنع الأكسدة في اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة.

4. مكافحة الالتهاب

بصرف النظر عن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، يشكل الالتهاب أيضًا خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب.

الالتهاب آلية الدفاع التي من خلالها يقاوم جسمك العدوى، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حدوث لويحات في الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى إصابة أنسجتك.

يمكنك بسهولة منع جسمك من الدخول في هذه الحالة باتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين للقلب.

تشير الدراسات إلى أن الكركديه له تأثير مضاد للالتهابات يمكن أن يكون وقائيًا للقلب، يُعزى ذلك إلى مجموعة مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

تساعد مضادات الأكسدة في منع الإجهاد التأكسدي وبالتالي التحكم في الالتهاب.