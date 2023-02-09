شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تظهر في يديك تدل على الإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا، والذي يصيب في الغالب اليدين والوركين والركبتين، وفي حين يمكن إدارة الحالة لا يمكن منعها، ومع ذلك، لبدء العلاج، يحتاج الشخص إلى التأكد من الحالة ومعرفة أسبابها وأعراضها، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن 9.6٪ من الرجال و 18.0٪ من النساء فوق 60 عامًا يعانون من هشاشة العظام المصحوبة بأعراض في جميع أنحاء العالم.

ما هي هشاشة العظام؟

تحدث هشاشة العظام، المعروف أيضًا باسم مرض المفاصل التنكسية عندما يبدأ الغضروف الموجود داخل المفصل الذي يسند نهايات العظام في التآكل بمرور الوقت.

غالبًا ما تحدث التغييرات ببطء وبشكل تدريجي بمرور الوقت.

وفقًا لمايو كلينك، فإنه يؤثر بشكل شائع على المفاصل في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري.

علامة في يدك يجب أن تنتبه لها

كشفت الدراسات أن هشاشة العظام يمكن أن تؤدي إلى تصلب في مفاصل اليدين "خاصة في الصباح"، ويمكن أن تسبب ألمًا وتيبسًا (خاصة في الصباح) وتورمًا في مفاصل اليدين.

ألم اليد المرتبط بهشاشة العظام يمكن أن يشير أحيانًا إلى تقلص دوبويتران، وهي حالة غير مؤلمة تسبب انحناء الأصابع باتجاه راحة اليد، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الحالة إلى نمو عظام إضافية في المفاصل، وتسمى أيضًا بالنباتات العظمية.

أعراض أخرى لهشاشة العظام

يمكن أن تتطور أعراض هشاشة العظام ببطء وتتفاقم بمرور الوقت. في حين أن الألم في المفاصل المصابة يمكن أن يكون أحد الأعراض الأكثر شيوعًا، فإن التصلب، وفقدان المرونة ، والنتوءات العظمية والتورم يمكن أن تكون أيضًا علامات على هشاشة العظام، وفقًا لمايو كلينك.

كيفية تخفيف الآلام

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام، يمكن أن تساعد تمارين اليد في تخفيف الألم.

يمكن عمل تمرين القبضة الذى يساعد في الحفاظ على حركة المفاصل

"ابدأ بأصابعك مستقيمة ثم بثني يدك ببطء في قبضة اليد.

تأكد من أن إبهامك على الجانب الخارجي من يدك.

لا تضغط بشدة، ثم افردها مرة أخرى.

يمكنك أيضًا تجربة "رفع الأصابع". كل ما عليك فعله هو وضع راحة يدك "بشكل مسطح على منضدة".

ارفع كل واحدة ببطء عن الطاولة ، ثم تراجع لأسفل قبل رفع التالية.

من هو المعرض للخطر؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الشيخوخة والسمنة وكونك امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر، وجود تاريخ عائلي من التهاب المفاصل وإصابة سابقة بالمفاصل أو الإفراط في استخدامها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.