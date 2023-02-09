شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التعرض لتلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الهواء الذي نتنفسه يمكن أن يؤثر على صحتنا العقلية والجسدية، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”. وكان من الواضح منذ عقود أن التلوث الناجم عن السيارات والصناعات الثقيلة وحرائق الغابات يساهم في أمراض الرئة والقلب، وتكون معدلات الوفيات أعلى في الأيام التي يكون فيها الهواء في أسوأ حالاته.

ولكن هذه الجزيئات الصغيرة نفسها تدخل أيضًا في أدمغتنا، مما قد يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر وبذر الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف ، فضلاً عن تحديات الصحة العقلية .

وربطت الدراسات بين التعرض قصير المدى لتلوث الهواء الشديد وزيادة خطر زيارات المرضى الخارجيين أو الاستشفاء بسبب الاكتئاب أو القلق.وتوصل بحث جديد الأسبوع الماضي إلى وجود صلة بين هذه الظروف وسنوات التعرض لمستويات منخفضة نسبيًا من التلوث.

قال الدكتور مارك فايسكوف ، عالم الأوبئة في كلية هارفارد للصحة العامة ، إن التلوث "يبدو أكثر فأكثر كقوة مساهمة" في مشاكل الصحة العقلية ، وقد لا أعلق قبعتي على أي دراسة واحدة ، لكننا نراها أكثر فأكثر.

وفحصت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة JAMA Psychiatry ، المعلومات الصحية لما يقرب من 400000 ، معظمهم من البالغين البيض في المملكة المتحدة، ولقد جمعت المعلومات حول المكان الذي عاشوا فيه في بداية الدراسة التي استمرت عقدًا من الزمان مع السجلات الطبية ونمط الحياة وبيانات تلوث الهواء.

وثم قسم الباحثون المشاركين إلى أربع مجموعات وفقًا لتعرضهم لتلوث الهواء.

ووجدوا أن أولئك الذين تعرضوا لأقل قدر من تلوث الهواء كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق.

لم يرتفع الخطر بسلاسة مع زيادة تلوث الهواء. وبدلاً من ذلك ، شهدت المجموعة التي حصلت على ثاني أعلى نسبة تعرض أكبر زيادة في كلتا الحالتين - حوالي 15٪.

وبدا الرجال في الدراسة أكثر عرضة لتأثيرات الجسيمات الصغيرة من النساء. تظهر الأبحاث على الحيوانات نتائج مماثلة ؛ وجدت إحدى الدراسات أن ذكور الفئران أكثر عرضة للإصابة بالتهاب عصبي من إناث الفئران بعد تعرضها لعادم الديزل.

ما حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه تلوث الهواء على الصحة العقلية؟

ليس من الواضح مدى تأثير تلوث الهواء على الصحة العقلية ، إنه بالتأكيد ليس عاملًا كبيرًا مثل جائحة الفيروس التاجي في زيادة معدلات الاكتئاب والقلق.